Explora Journeys svela ristoranti e offerta gastronomica

Explora Journeys svela dettagli di cinque dei sei ristoranti di Explora I e presenta l’offerta gastronomica, guidata da Franck Garanger, head of culinary della compagnia di viaggi in mare luxury.

I ristoranti affiancheranno le 18 postazioni di cucina, tra cui 12 bar e 6 lounge, e offriranno menù all inclusive ispirati alle culture gastronomiche del mondo, proponendo sia specialità tipiche che piatti d’eccezione. Menù abbinati a una carta dei vini, con un repertorio enologico che spazia dal peculiare all’inaspettato. L’offerta è arricchita ulteriormente da un programma di mixologia, composto da drink e bevande accoppiati alle pietanze servite e che culmina in un cocktail d’autore creato per celebrare l’Ocean State of Mind.

Ecco come saranno i cinque ristoranti:

Sakura è ispirato alle antiche case da tè di Kyoto e prende il nome dal fiore di ciliegio, simbolo nazionale del Giappone. I suoi chef seguono le tecniche giapponesi tradizionali, trasformando ingredienti selezionati in piatti panasiatici autentici. Oltre alla cucina giapponese, il menù include specialità thailandesi, vietnamite e malesiane, ed è corredato dalla cura dedicata di un sommelier specializzato pronto a consigliare sakè, shōchūs e drink orientali di accompagnamento.

Marble & Co. Grill è un locale dallo stile contemporaneo e cool: l’atmosfera è rilassata ma soffusa, il servizio meticoloso e caloroso. Il concetto di steakhouse è ridefinito per rinascere in chiave europea, concentrandosi su fornire tagli eccezionali e prelibati, da allevamenti sostenibili e selezionati in base a sapore e origine. Il ristorante dispone di una cella di frollatura Dry Ager dedicata, oltre a una cantina esclusiva con vini selezionati.

Med Yacht Club rimanda ai resort più sofisticati della riviera mediterranea, dove gustare piatti di mare regionali in un’atmosfera conviviale che sa di amicizia e famiglia. I sapori e le consistenze di Italia, Spagna, Grecia, Francia e Nord Africa siedono tutti alla stessa tavola: qui, le sfumature delle cucine locali sono catturate e trasformate in vassoi e taglieri che vanno dal variegato al vegetale, accostati a cocktail e vini dalle tenute mediterranee più autentiche.

L’Emporium Marketplace prevede postazioni di cucina tematiche che ruotano e offrono un menù variegato che spazia dal sushi alle carni scelte, passando per i primi piatti a base di pasta e la focaccia appena sfornata. Gli ospiti potranno scegliere un tour gastronomico personale. L’emporium cambia volto la mattina, accogliendo con spremute, frullati e macedonie açai.

Il Fil Rouge è cucina internazionale d’ispirazione francese. L’arredo, intimo e ricercato per essere in sintonia con il menu, celebra l’eleganza del puro e del geometrico, sfruttando motivi esagonali elaborati a contrasto con le pareti bianche.

Nel team gastronomico di Garanger ci sono Alban Gjoka, senior lead culinary operations; Jérôme Toumelin, corporate executive chef; Christophe Sapy, corporate executive pastry chef, e Frederic Godineau, senior executive chef.