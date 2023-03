Extralarge e luxury: la luna di miele 2023

Soggiorni più lunghi, multi-destinazione, esperienze di alto e altissimo livello. È ciò che vogliono gli honeymooner del 2023, il cui profilo è stato tracciato dallo specialista Brides e dagli esperti del settore che hanno segnalato i principali trend di quest’anno.

Innanzitutto, continua a farsi largo il viaggio di nozze pianificato molto tempo dopo il matrimonio. «C’è sempre meno fretta per le lune di miele – commenta Tom Marchant, confounder del t.o. londinese di lusso Black Tomato – Le coppie si prendono il loro tempo, si rilassano, e optano sempre più per viaggi ambiziosi guardando con attenzione anche alla stagionalità».

Impennata, inoltre, per i viaggi di nozze multi-destinazione: «Le coppie preferiscono i soggiorni lunghi, dove poter visitare in un unico viaggio mete diverse – aggiunge Marchant – Un esempio? Il combinato Egitto, Giordania e Turchia in tre settimane. Ma anche Kenya e Seychelles».

Il 2023 sarà poi l’anno delle esperienze di lusso, senza tralasciare il desiderio di avventura. E ancora, il destination wedding extralarge, trattenendosi a destinazione anche dopo che gli ospiti sono ripartiti. «Il periodo di vacanza del destination weeding si sta prolungando – spiega Terika L. Haynes, ceo dell’americana Dynamite Travel – In passato si sceglievano i fine settimana per stare tra le tre e le quattro notti; ora vendiamo soggiorni anche da una settimana».

In crescita le liste nozze formato raccolta fondi per la propria luna di miele e i viaggi wellness, in specifici resort dedicati al benessere e con Spa superluxury.

RANKING: DA VERONA A ROMA LE METE TOP IN ITALIA

Che sia al mare, in montagna, al lago o in una città d’arte, l’Italia si configura come luogo perfetto per fare da sfondo a una proposta di matrimonio o per la luna di miele dei sogni. A stilare la Top 8 delle mete più romantiche il portale Italia.it, che mette in cima Verona, da sempre sinonimo d’amore, complice la romantica storia di “Romeo e Giulietta”. Sotto la casa della protagonista shakespeariana, in Via Cappello, è un via vai di coppie tutto l’anno.

E poi la romantica Venezia, la Toscana tra terme e Chianti e Roma, la Capitale, con il Giardino degli Aranci affacciato sul Tevere. Più a sud, spiccano la Costiera Amalfitana, Patrimonio dell’Umanità, la Sardegna e le coste della Sicilia.

Risalendo nel settentrione, piace molto anche il Lago di Como, dove Alessandro Manzoni ambientò il suo romanzo “I Promessi Sposi”.

LONELY PLANET E LE TREDICI ISOLE PIÙ ROMANTICHE

Sono in tutto 13 le isole che Lonely Planet Italia ha selezionato per i novelli sposi, tra acque turchesi, trekking lungo le scogliere, esperienze e avventure e attività di benessere.

Sul podio, al primo posto, i Caraibi con Saint Vincent e Grenadine, segue Minorca in Spagna e le isole di Quirimbas in Mozambico.

In lista, nell’ordine, Hvar in Croazia, la Tasmania in Australia, la Corsica, Tioman in Malesia, Mujeres in Messico, Zanzibar, Huahine in Polinesia francese, Dominica, le Seychelles e Kaua’i alle Hawaii.