Finnair rinnova le cabine long haul. Restyling da 200 milioni

Cabine nuove per Finnair, che ha stanziato 200 di milioni euro per il rinnovamento delle cabine dei voli a lunga percorrenza, disponibili ora su tutti gli aeromobili destinati al long haul.

Il progetto ha riguardato la realizzazione di una Business Class completamente nuova, di una inedita cabina Premium economy e di una rinnovata Economy class.

Fiore all’occhiello è l’innovativa cabina Business Class sviluppata in stretta collaborazione con Collins Aerospace per massimizzare lo spazio, dotata di un esclusivo sedile lounge con struttura a guscio che permette ai passeggeri di variare le posizioni di seduta e di riposo, consentendo loro di rilassarsi e gestire al meglio il proprio spazio durante i voli di lunga tratta.

La nuove cabine sono ora disponibili sull’intera flotta di A350 e A330 a lungo raggio della compagnia aerea, così i clienti possono godere della esperienza Finnair su tutte le rotte a lungo raggio operate del vettore tra l’hub di Helsinki e gli Stati Uniti, il Medio Oriente e l’Asia.

Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair, ha dichiarato:«Dalla sua introduzione nel 2022, il feedback dei clienti sulla nostra rivoluzionaria poltrona di Business e sulla nuovissima cabina Premium economy è stato eccellente. Siamo quindi orgogliosi di poter offrire la cabina recentemente rinnovata sui voli di tutte le nostre destinazioni a lungo raggio. La soddisfazione dei clienti per le nostre cabine di long haul è aumentata significativamente grazie al suo rinnovamento».

La nuova cabina è stata premiata come “Cabin concept of the year” da Onboard Hospitality, “Best cabin innovation” da Apex e “Best cabin (first & business class)” agli Yacht and Aviation Awards.

Nei prossimi mesi, Finnair ha previsto il rinnovo delle cabine dei suoi aerei regionali E190, jet a corto raggio, che saranno dotati di una nuova cabina, ispirata ai colori e al design ora presenti nella flotta di lungo raggio del vettore. La compagnia aprirà presto anche una nuova lounge più grande nell’area Schengen presso il suo hub principale, l’aeroporto di Helsinki, per i suoi clienti business class e per i membri Finnair Plus. L’accesso alla lounge è disponibile per tutti i clienti Finnair come extra di viaggio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Finnair