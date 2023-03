Gattinoni aderisce al Programma Saf di Air France-Klm

Il programma di Air France-Klm Corporate Saf per le aziende ora è aperto anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator italiani. E il Gruppo Gattinoni è la prima grande realtà del trade italiano ad aderire al progetto che consente anche alle adv di essere “agenti della transizione ecologica”.

Il Programma Saf di Air France-Klm prevede che il partner che aderisce contribuisca all’acquisto e alla distribuzione di carburante sostenibile per abbattere le emissioni di CO2 .

L’accordo con il Gruppo Gattinoni – e Gattinoni Travel nello specifico – è valido per tutte le agenzie di viaggi di proprietà (circa 120 punti vendita); ma potrà anche essere esteso alle singole agenzie aderenti e affiliate al network.

IL PROGRAMMA SAF DI AIR FRANCE-KLM

«Da soli non possiamo cambiare il mondo e tutti possono essere quindi “agenti del cambiamento” per un futuro più pulito e più giusto. Dal 2022 abbiamo rivolto anche alle agenzie l’invito ad aderire al programma Saf che prima era riservato solo alle aziende: bisogna cambiare il modo di viaggiare e anche di volare e il Saf è lo strumento più utile nell’immediato. Se l’agenzia aderisce al programma, quindi, il contributo dell’adv al programma Saf viene rendicontato e inserito nel nostro bilancio di sostenibilità, che è certificato da Kpmg – racconta Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia – L’agenzia può finalmente farsi portavoce con i clienti dell’emergenza ambientale e testimoniare di essere in prima linea per una svolta radicale. È un vero e proprio patto per l’ambiente che co-firmiamo insieme: Air France-Klm e l’agenzia di viaggi».

«Abbiamo aderito al programma Saf come Gruppo Gattinoni, quindi possiamo dire che lato sostenibilità questo accordo per noi è molto importante e si inserisce perfettamente nel percorso di Carbon neutrality che abbiamo intrapreso – sottolinea Isabella Maggi, marketing e communication director del Gruppo Gattinoni – Questa partnership dà un valore aggiunto al nostro percorso perché va a incidere su un segmento specifico, per noi di grande importanza non solo lato agenzie ma anche business travel ed eventi. Al programma Saf possono aderire anche le agenzie singolarmente e ci auguriamo che la nostra adesione come Gruppo sia di incentivo per loro».

Il Saf, Sustainable aviation fuel, è un carburante alternativo prodotto dagli scarti organici, vegetali, industriali o domestici – quindi non ha mai un’origine fossile – che riduce le emissioni e ha il vantaggio che non prevede modifiche agli attuali sistemi di alimentazione e ai motori degli aeromobili in uso oggi.

L’IMPORTANZA DEL SAF

Il Saf è in grado di ridurre le emissioni di CO2 in media dell’80% rispetto al carburante convenzionale in base al ciclo di vita; ma ha due svantaggi: è molto costoso produrlo e se ne produce ancora molto poco.

Per questo motivo c’è bisogno di un’azione congiunta e di filiera affinchè si possa aumentare l’utilizzo e la produzione in breve tempo. Anche perchè, per raggiungere uno dei grandi obiettivi green del trasporto aereo – zero emissioni nette entro il 2050 – il modo più facile e veloce è puntare sul carburante sostenibile, in attesa delle prossime generazioni di aeromobili a propulsione elettrica o a idrogeno.