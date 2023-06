Gattinoni affida la divisione Travel a Mario Vercesi

Nuovo assetto nell’organigramma del Gruppo Gattinoni. La divisione Travel – con le sue 5 linee di prodotto Dynamic, Selected, Experience, Tour e prodotti Tour Operator – sarà guidata da Mario Vercesi, già consulente dell’azienda da un decennio. La sua expertise in campo tecnologico servirà a supportare la crescita del prodotto in termini di dimensioni e varietà di offerta, veicolato attraverso le piattaforme B2B e B2B2C per le agenzie e tramite il sito ecommerce gattinonitravel.it.

«Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato: il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggi, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia», spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group.

Da qui la scelta del manager: «Mario Vercesi – prosegue Testi – ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentale per guidare il cambiamento della divisione».

Entusiasta il commento di Vercesi: «Stiamo portando avanti un progetto B2B2C e B2B complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile online da parte della filiera».

OBIETTIVO CENTO MILIONI

Vercesi sarà alla regia di un team di una quarantina di persone con i seguenti top manager: Alberto Alberi per Travel Experience, Sabrina Nadaletti per Tour Operator, Gianni Galli per Selected, Maddalena Fumagalli per Dynamic e Laura Fantechi per i prodotti Tour. A loro si aggiungono due figure trasversali: Giuliano Mastriforti per il reparto Customer/Concierge, creato per assistere al meglio agenzie e cliente finale, e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma.

La divisione, che ha fatturato pari a 48 milioni di euro nel 2022, punta quest’anno ai 75 milioni e l’obiettivo per il 2025 è superare quota 100 milioni.

QUATTRO INCONTRI PER I 40 ANNI

Il Gruppo Gattinoni, come sappiamo, è al giro di boa dei suoi primi 40 anni di vita. Anniversario che ha deciso di celebrare anche con quattro eventi nel suo hub di Milano, aperti al pubblico, su altrettanti temi-chiave: creatività, sostenibilità, viaggi e persone. Primo appuntamento il 29 giugno con “La creatività ha cinque sensi”, cui seguiranno incontri a settembre, ottobre e novembre, sempre in partnership con Forbes Italia e in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. Sul palco protagonisti del mondo imprenditoriale nazionale. Partner dell’iniziativa anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso lo scorso anno: tutti e quattro gli eventi, infatti, sono Carbon Neutral.

«La scelta del numero 4 non è casuale – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni – oltre a riprendere il numero dei 40 anni, riflette tematiche, strategie e campi di interesse propri del Gruppo, che in questi anni abbiamo portato avanti e che si possono riassumere appunto in quattro aree che sono anche valoriali: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Obiettivo di questi eventi è quello di dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi, attorno a temi e valori comuni».