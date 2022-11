Gattinoni Travel lancia il catalogo montagna

Il catalogo Montagna 2022/2023 firmato Gattinoni Travel è a disposizione dei network del Gruppo. Uno strumento a supporto degli agenti di viaggi per sostenerli e agevolare il lavoro in questa stagione frenetica.

La scelta di realizzare un catalogo dedicato interamente all’offerta montagna, in formato digitale, arriva dopo l’apprezzamento degli adv nei confronti del catalogo Mare Italia dell’estate scorsa.

Anche il catalogo Montagna segue le stesse linee guida, fornendo informazioni dettagliate e chiare sui servizi di ogni singola struttura. All’interno delle 79 pagine, ci sono 61 strutture selezionate da Gattinoni, suddivise in regioni: 25 in Trentino Alto Adige, 12 in Valle D’Aosta, 9 in Piemonte, 7 in Lombardia, 6 in Veneto e 2 negli Appennini in Abruzzo e Toscana.

Ogni struttura ricettiva è accompagnata da una didascalia sintetica e chiara che definisce alcuni parametri e servizi, per orientarsi più velocemente in base alle richieste del cliente.

Si può infatti capire se l’hotel offre camere e servizi dedicati alle famiglie, se è presente una spa, se la struttura è adult only e se accetta animali di piccola taglia.

Per i clienti amanti dello sci, l’agente può affidarsi alle descrizioni contenute nel catalogo che riportano la distanza dalle piste, i punti navetta, i servizi noleggio attrezzatura, oltre all’indicazione di sconti dedicati ai bambini per i vari servizi.

Le prenotazioni delle strutture all’interno del catalogo comprendono l’assicurazione medico bagaglio gratuita e sconti per i bambini. Per prenotazioni fino al 15 dicembre si applica alla pratica, che dovrà essere superiore a 1.200 euro, uno sconto di 50 euro.