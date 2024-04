Giappone, Jnto affida ad Aigo le media relation in Italia

Aigo, agenzia di marketing, è il nuovo ufficio stampa e relazioni con media, influencer e content creator nel mercato italiano di Jnto – Japan National Tourism Organization, l’ente turistico giapponese.

Mr Yoshiyuki Mizuuchi, direttore Japan National Tourism Organization in Italia, commenta così la nuova collaborazione: «Siamo entusiasti di inaugurare la nostra collaborazione con Aigo, che ci affiancherà nella promozione del nostro Paese in Italia per incrementare il numero di visitatori italiani in Giappone e aumentare la notorietà delle località meno conosciute e più autentiche del Paese. Con 152.400 turisti italiani nel 2023, siamo coscienti del fascino che il nostro Paese esercita sui viaggiatori italiani e abbiamo il preciso obiettivo di lavorare per far conoscere i suoi percorsi turistici meno noti e il suo fascino più antico, a partire dalla regione di Kansai, che ospiterà Expo 2025».

Il Giappone da sempre attira viaggiatori da tutto il mondo con la sua ricca storia e cultura millenaria e un’offerta turistica diversificata e trasversale. Da Tokyo, la vibrante capitale, con la sua fusione di tecnologia futuristica e antiche tradizioni, a Kyoto, l’antica capitale con i suoi templi e i raffinatissimi giardini, fino a Osaka, vivace metropoli dalla secolare tradizione gastronomica, per arrivare alle gemme meno note ancora tutte da scoprire. Tra queste Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone, la città portuale e cosmopolita di Kobe. Il Paese del Sol Levante incanta con la sua varietà di paesaggi e tradizioni antiche, come gli onsen, e la leggendaria cucina e ospitalità giapponese.

Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, ha aggiunto: «Siamo molto contenti di questo nuovo percorso, specie con una meta interessante e in crescita come il Giappone. Il nostro impegno sarà rivolto a promuovere il turismo in aree ancora poco conosciute del Paese, sviluppare ulteriormente il livello di awareness della destinazione e ampliare quello dell’offerta sul mercato italiano, attraverso le relazioni e i progetti che svilupperemo con media e creatori di contenuti. Nell’intento di consolidare il posizionamento della destinazione e motivare i visitatori italiani a scoprire questo straordinario Paese nella sua interezza».

Ad Aigo, dunque, il compito di favorire la scoperta di un Giappone off the beaten track, oltre la popolare Golden Route, e la ricchissima offerta turistica che la destinazione propone. Inoltre, riflettori puntati su Expo 2025 Osaka, evento di portata globale che sarà una vetrina sull’innovazione e la cultura giapponese.