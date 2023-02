Giordania, i tour insoliti e le soft adventure di Booking Jordan

Il dmc Booking Jordan by Nexus Travel – rappresentato in Italia dall’agenzia JoyCo’ – presenta al trade la programmazione dedicata alla Giordania, che vede il nostro Paese come primo mercato turistico europeo.

Oltre a itinerari classici che ripercorrono le meraviglie della storia e della cultura giordana, includendo visite ad Amman, Jerash, Madaba, Mar Morto e all’immancabile Petra, Booking Jordan dà ampio spazio a nuove proposte che strizzano l’occhio al soft adventure con escursioni nelle Riserve della Biosfera di Dana e di Wadi Mujib, nella Riserva Naturale di Shaumari, fino a una svariata proposta di attività da vivere nel deserto del Wadi Rum.

Anche i viaggiatori più esigenti possono trovare proposte fuori dai soliti circuiti, con spunti di viaggio per immersioni nel Mar Rosso di Aqaba alla riscoperta del mondo sottomarino, o ancora escursioni nella Riserva Forestale di Ajloun per fare turismo di comunità, interagendo con gli abitanti di piccoli villaggi, fermandosi per bere un tè e assaggiare il pane fresco e i prodotti locali.

«Viaggiare ci dà la possibilità di vivere momenti indimenticabili, di sorprenderci di fronte alle meraviglie della natura, di conoscere la cultura e la storia di popoli, di assaggiare cibi nuovi e deliziosi – afferma Mohammad Al Masadeh, fondatore e ceo di Booking Jordan by Nexus Travel – La Giordania raccoglie in sé tutte queste esperienze e il nostro primo obiettivo è far godere di tutto ciò i viaggiatori, facendo sì che possano tornare a casa con emozionanti storie da raccontare».

«Condividiamo con Booking Jordan la volontà di portare nel mercato italiano nuovi punti di vista per vendere la Giordania – commentano Gioja Tresoldi, managing director, e Silvia Testoni, trade relations and comms manager di JoyCo’ – Questo garantendo sempre un’assistenza d’eccellenza, guide parlanti italiano e soluzioni su misura per ogni budget».