Giovani Talenti dell’Ospitalità, conferenza il 10 marzo a Roma

Nomi di primo piano e grandi esperti di turismo animeranno la seconda edizione della conferenza Giovani Talenti dell’Ospitalità (Gto), che si terrà a Roma il prossimo 10 marzo al Centro Congressi Auditorium della Tecnica.

L’evento è promosso da Sommet Education e fra i suoi obiettivi, oltre a quello di investire nella formazione, nell’impiego dei giovani e nel potenziamento delle competenze delle aziende per contribuire a creare un futuro sostenibile nel settore turistico, include anche le priorità dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero l’istruzione di qualità con un’educazione di qualità equa e inclusiva. Un lavoro dignitoso per una sana crescita economica, un’occupazione piena e produttiva, oltre ad una riduzione delle disuguaglianze all’interno del Paese e fra diverse nazioni.

È lo stesso ceo di Gto, Kledis Brahimi, a dichiarare: «Il nostro obiettivo è promuovere l’importanza dell’ospitalità sostenibile e inclusiva, nonché la formazione e l’impiego dei giovani talenti nel settore turistico. La nostra conferenza si concentrerà sui modi in cui l’industria dell’ospitalità può evolversi e adattarsi alle nuove sfide e opportunità che ci si presentano, sfruttando le nuove tecnologie e le nuove competenze dei giovani».

Tra i relatori della conferenza figurano nomi illustri e leader dell’industria dell’ospitalità, tra cui Antonello De Medici (coo Rocco Forte Hotels), Flavia Mazzarini (director of guest experience del Verdura Resort), Giulio Contini (dg Scuola Italiana di Ospitalità), Andrea Ronchetti (gm del Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo), nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e governative, come Antonio Barreca (dg Federturismo Confindustria), Marco Misischia (presidente Cna Turismo), Gianluca Caramanna (consigliere Ministro del Turismo), Luigi Valentini (presidente Renaia), Corrado Luca Bianca (coordinatore nazionale Confesercenti sezione Turismo), Natalia Bayona (director of innovation, education and investments Unwto), Carlos Diez de la Lastra (ceo Les Roches Global), Filip Boyen (ex ceo Forbes Travel Guide & Small Luxury Hotels of the World).