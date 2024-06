Giubileo, tsunami pellegrini. Il Papa in Campidoglio: «Collaboriamo»

Una visita per rinnovare il forte legame della Chiesa con Roma, ma anche per avere un aggiornamento sulla stato dei lavori in vista del Giubileo e non solo. Lunedì in Campidoglio per Papa Francesco, che ha incontrato il sindaco Roberto Gualtieri in un vis-à-vis dettato anche dal desiderio di conoscere – seppur in modo sommario – lo stato dell’arte dei cantieri aperti nella Capitale e magari avere qualche rassicurazione che tutto sarà pronto in tempo utile, ovvero per fine dicembre.

A pochi mesi dall’inizio dell’anno giubilare analisti ed esperti del mondo cattolico hanno già azzardato previsioni sul movimento di pellegrini e turisti in generale che si potrà avere con dati da far tremare i polsi: c’è chi stima 25 o addirittura 40 milioni di visitatori – ovvero una media giornaliera di 110mila persone – che logisticamente metteranno a dura prova una città già oggi in situazioni di forte criticità.

Ma è lo stesso Francesco a lanciare un messaggio rincuorante: «Rinasca in ciascuno la consapevolezza del valore di Roma, del simbolo che rappresenta in tutti i continenti e si confermi, anzi cresca, la reciproca fattiva collaborazione tra tutti i poteri che vi risiedono, per un’azione corale e costante, che la renda ancora più degna del ruolo che il destino, o meglio la Provvidenza, le ha riservato».

«Il Giubileo – ha sottolineato il pontefice – non può non coinvolgere anche la città sotto il profilo delle attenzioni e delle opere necessarie ad accogliere i tanti pellegrini che la visiteranno, aggiungendosi ai turisti che vengono ad ammirare il suo immenso tesoro di opere d’arte e le grandiose tracce dei secoli passati. Roma è unica. Perciò anche il prossimo Giubileo potrà avere una ricaduta positiva sul volto stesso della città, migliorandone il decoro e rendendo più efficienti i servizi pubblici, non solamente nel centro, ma favorendo l’avvicinamento tra centro e periferie».

Dal canto suo, Gualtieri ha assicurato che la città migliorerà i servizi: «Siamo convinti che il grande evento spirituale sarà l’occasione per rendere Roma più vivibile e sostenibile». A tal proposito ha ricordato una delle grandi opere in via di realizzazione, Piazza Pia, dove si sta allestendo un’unica grande area verde per un suggestivo percorso pedonale da Castel Sant’Angelo fino a Piazza San Pietro.

Vale la pena ricordare che per il Giubileo sono state avviate ben 87 opere per un investimento complessivo di 1,8 miliardi di euro (tra cui i 500 milioni del Pnrr). Di particolare valore i 32 progetti di riqualificazione che riguardano stazioni metro e ferroviarie, strade, marciapiedi, due nuovi parcheggi interrati, piste ciclabili e piazze in vari quartieri della Capitale.