Glamour affida la direzione commerciale a Emiliano Grondona

Nuovo direttore commerciale per Glamour Tour Operator: si tratta di Emiliano Grondona, con una consolidata esperienza nel settore dei viaggi e con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie e sfide rafforzando il business del t.o.

Il titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, annuncia così il nuovo ingresso: «Sono contento di accogliere Emiliano nel nostro team e sono sicuro che riuscirà a portare un valore aggiunto allo sviluppo del settore commerciale grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, permettendoci di essere sempre più vicini alle necessità e ai bisogni delle agenzie di viaggi nostre partner e ai nostri clienti».

Emiliano Grondona, classe ‘70, è entrato a far parte del mondo del turismo nel ‘92, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds , incoming e Ota. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggi.

Il manager genovese vede il suo ingresso in Glamour come un grande stimolo e una grande opportunità: «Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour, di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell’ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in “adversa ultra adversa” sia nella vita che nel lavoro».