Going, entra in portfolio Il Baglio sull’Acqua a Favignana

Charme e sostenibilità a Favignana con Il Baglio sull’Acqua. Il romantico ed esclusivo boutique hotel con appena 10 camere e suite torna nella programmazione estiva del tour operator Going, offrendo lo spunto per un turismo consapevole dell’impatto ambientale. La struttura apre il 25 maggio e chiuderà l’8 ottobre 2023: il servizio proposto è di bed and breakfast e chi lo desidera può utilizzare il ristorante annesso, à la carte.

Nella tradizione architettonica siciliana di antica fattoria di campagna fortificata e con un ampio cortile al centro, sul quale si affacciano suite e ambienti comuni, il resort si mette in evidenza per l’atmosfera di charme e il servizio accuratissimo. Alcune camere hanno una terrazza arredata e vasca idromassaggio, affacciate sul giardino oppure al primo piano, con vista mare.

Il Baglio rappresenta l’opportunità per Going di sottolineare la ricerca di strutture ed esperienze di viaggio a vocazione sostenibile, al fine di essere parte attiva nella creazione di un turismo consapevole della necessità di conservare gli ambienti costieri per l’equilibrio dell’ecosistema marino. L’hotel è disponibile anche per eventi privati outdoor per 70 persone, con allestimenti di classe, nonché set di shooting di moda e cinematografici.

Favignana è nota per essere facilmente accessibile in bicicletta e in motorino. Inoltre, offre anche percorsi di trekking nel rilievo montuoso al centro, in cima al quale si vedono tutte le sette Egadi. È una destinazione dalla forte vocazione sostenibile, grazie all’Area Marina Protetta delle Egadi e alle iniziative svolte per sensibilizzare il turismo alla tutela degli ambienti marini e naturali.

«Non è un hotel, ma una casa che per il suo soggiorno accoglie gli ospiti come amici – nota Beppe Pellegrino, manager division di Going Resort – L’esclusività è da intendere come poter soggiornare in un luogo di pace e di serenità in un’isola che sa attrarre un pubblico amante della natura e della riconquista del tempo per sé. L’atmosfera dei tramonti e del sorgere del giorno al baglio è indimenticabile. Inoltre, Favignana è speciale perché è rimasta autentica, intatta, un po’ selvaggia e al contempo semplice da vivere».