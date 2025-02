Going, estate a cinque stelle da Marsa Matrouh a Creta

Going annuncia la programmazione estiva 2025 con una selezione di resort internazionali esclusivamente a 5 stelle tra Egitto e Grecia, raggiungibili con voli diretti da sei aeroporti italiani e pensati per garantire un’esperienza di soggiorno all’insegna del lusso accessibile.

Grazie a un team di assistenza multilingua attivo h24 e sette giorni su sette, e alla piattaforma B2B Going4You, le agenzie di viaggi possono gestire in autonomia prenotazioni anche per soggiorni brevi di 4-5 notti con voli ad hoc e compagnie aeree low fare.

L’estate 2025 di Going può contare su quattro resort tutti a cinque stelle. A partire dal Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh, affacciato sul Mar Mediterraneo egiziano. Conta sette piscine e una spa, a circa quaranta chilometri dall’aeroporto.

Sempre in Egitto, c’è il Sunrise Diamond Beach Resort a Sharm el-Sheikh, a 25 chilometri dall’aeroporto e con sei ristoranti, 13 bar e una spa. Questa struttura offre anche la formula dine around inclusa nel pacchetto, che consente di provare diversi ristoranti per due sere a settimana. Ideale per famiglie grazie al parco acquatico e alle svariate attività disponibili.

I due resort in Grecia sono invece a Rodi e Creta. Il Costa Lindia Beach di Rodi è un villaggio greco ristrutturato nel 2024, con 289 camere e suite e un’ampia area solarium che degrada verso la lunga spiaggia di Lothiarica. La rinomata Lindos dista solo sei chilometri e in struttura c’è il suggestivo bar Avra con terrazza panoramica sul mare.

A Creta, Going si gioca la carta Minos Imperial: a soli 40 minuti dall’aeroporto di Heraklion, questa struttura esclusiva dispone di 318 camere, ville e suite, cinque piscine e due spiagge private di sabbia. La ristorazione è curata in collaborazione con lo chef due stelle Michelin Yves Mattagne, per un’esperienza culinaria d’eccellenza.

Per la summer 2025, Going ha opzionato posti sui principali voli diretti dall’Italia verso Marsa Matrouh, Rodi, Sharm el Sheikh e Creta, con la previsione di ulteriori rinforzi nei periodi di maggiore richiesta. Si vola da Milano, Bergamo, Roma e Napoli, Verona e Bologna di sabato, domenica e martedì.

«Grazie alla combinazione di voli diretti, assistenza costante e gestione dinamica tramite lo strumento di booking B2B Going4You, le agenzie di viaggi possono offrire ai propri clienti un’esperienza di vacanza su misura, con il massimo della qualità e value for money – dichiara Maurizio Casabianca, chief commercial & operations di Going – Mettiamo a disposizione delle agenzie un team di assistenza multilingua di 10 persone, attivo 24 ore su 24 e pronto a intervenire per qualsiasi esigenza. Inoltre, la piattaforma di prenotazione consente di prenotare anche soggiorni di 4-5 notti con voli ad hoc, offrendo ulteriore flessibilità e gestione in autonomia».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Going