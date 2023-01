Going lancia la SportCruise 2023 a bordo di Msc Orchestra

Allenare il mindset, per ottimizzare le performance sportive e manageriali. Con questo obiettivo salperà da Genova il 24 maggio 2023 la Sport Cruise 2023 su Msc Orchestra, destinazione Spagna con 500 passeggeri a bordo, assistiti da atleti e mental coach. Un progetto targato Going4Cruise in collaborazione con La Pelle Azzurra, associazione che punta a “trasformare sportivi di talento in atleti da medaglia”.

Durante la navigazione i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a gestire l’aspetto emotivo e mentale per sviluppare il mindset dei campioni, cioè la modalità di pensare e le proprie convinzioni. Un lavoro utile, anche a livello personale, che sarà articolato su corsi di formazione sulla conoscenza di se stessi, sfruttando un metodo di coaching certificato che La Pelle Azzurra mette in pratica con numerosi atleti impegnati nei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Tra loro Cristina Nuti, la prima italiana affetta da sclerosi multipla a completare un percorso Ironman, durissima gara di resistenza che combina tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa. «La Pelle Azzurra è un modo di pensare oltre che un metodo – spiega Sara Haeuptli, coach e cofondatrice dell’associazione svizzera – Prova ne sono gli sportivi che durante la Sport Cruise 2023 saranno a bordo durante le sessioni di formazione per un totale di 18 ore di intenso contenuto e di strumenti di immediata applicabilità». Migliorare le prestazioni sportive, certo, ma non solo. «In questo modo è possibile misurare l’intelligenza emotiva, che vale oltre il 60% del risultato anche per i manager», aggiunge.

Ma vediamo chi, oltre alla Nuti, saranno le star partecipanti alla SportCruise 2023, che per l’occasione si trasformerà in un corso di training del proprio mindset vincente. «Durante la crociera gli atleti possono trovare la forza che non sanno di avere, allenando la mente», sottolinea Cristina Nuti. Nella squadra a bordo della Msc Orchestra Katia Aere, Bronzo Tokyo 2020 e Campionati del mondo di Handbike; Giada Andreutti, National Team Olimpiadi Pechino 2022 in Bob Singolo e doppio; Fabrizio Pagani, 6 world record in Apnea dinamica diversamente abili; Ivan Territo, Campione italiano Paraduathlon; Michele Sarzilla, Titolo italiano triathlon e Ironman; Annalisa Cozzarini e Sabastiano Panteca, Titolo italiano National team Coastalrowing e World record indoor rowing; Elena Scarpellini, Titolo italiano Salto con l’asta e nel bob doppio; Desirée Carofiglio, Bronzo a squadre campionati mondiali di Ginnastica artistica.

SportCruise 2023 è un ulteriore tassello della programmazione di Going4Cruise in abbinamento alle crociere di Msc e trova uno spazio sul sito web di Going. «È un’occasione distintiva, per tutte le agenzie di viaggio, di intercettare ulteriori opportunità di vendita – nota il ccoo di Going Maurizio Casabianca – Le nostre proposte sono quasi sempre esperienze di viaggio a terra, in combinazione con le crociere Msc. In questo caso vogliamo anche arricchire l’esperienza a bordo”.

Luigi Cerracchio, mice e t.o. manager di Msc Crociere esprime grande soddisfazione per la partnership «in un progetto votato ad accomunare i valori dello sport e del lavoro: collaborazione, spirito di gruppo, disciplina, rispetto delle regole, tolleranza e inclusione». Ecco perché il progetto non è rivolto solo agli sportivi, agonistici e non: «Il pubblico si amplia alla formazione manageriale e degli studenti; in particolare si rivolge anche all’ambito del business, per condividere cinque giorni di vere pratiche di mens sana in corpore sano», chiarisce Cerracchio.