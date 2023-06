Trasporto aereo, Fto: «Istituire subito una cabina di regia nazionale»

«Non è accettabile che una compagnia aerea impedisca a un viaggiatore di delegare un professionista, non pagato dal vettore, ad acquistare il viaggio». Sono le parole di Franco Gattinoni, presidente di Fto Confcommercio, durante la recente audizione presso la Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni, in cui ha presentato una fotografia sullo stato del trasporto aereo e sulle principali criticità attuali e prospettiche per il turismo italiano.

«Quel cliente potrebbe essere un anziano, un passeggero a mobilità ridotta oppure uno studente, il dipendente di un’azienda o anche un turista americano con grande capacità di spesa. Siamo di fronte a una situazione di monopolio su alcune tratte e, in alcuni casi, su interi aeroporti che genera gravi distorsioni del mercato e sui prezzi dei voli, come mostra anche un nostro recentissimo dossier in materia. Anomalie aggravate dalle sovvenzioni economiche dei gestori aeroportuali, che spesso sono società pubbliche», ha aggiunto Gattinoni.

La ritardata programmazione, le frequenti cancellazioni e variazioni dei programmi di volo «non consentono di vendere efficacemente il prodotto Italia ai turisti big spender extra Ue – ha spiegato il presidente di Fto – Ci si deve concentrare sul valore generato e non solo sul numero dei viaggiatori per parlare seriamente di turismo sostenibile. Ecco perché è fondamentare istituire subito una cabina di regia nazionale che metta a punto una strategia complessiva sul trasporto aereo, con l’intento di governarlo come già accade negli altri Paesi europei nostri competitor».