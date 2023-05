Grecia, il saluto all’Italia di Kyriaki Boulasidou

Fine mandato per Kyriaki Boulasidou, che da oggi martedì 2 maggio non è più il direttore dell’Ente del turismo ellenico in Italia. Boulasidou ha guidato per dieci anni la sede greca a Milano di Via Santa Sofia: ora si occuperà dei mercati Olanda, Belgio e Lussemburgo; sarà basata ad Amsterdam.

Raggiunta telefonicamente, Kyriaki Boulasidou ha salutato così il mercato italiano: “Lavorare in Italia per questi 10 anni è stata senz’altro un’esperienza di vita, che sicuramente mi ha dato molto sia a livello professionale che personale. Il fatto che la Grecia sia un Paese tanto amato dagli italiani ha reso il mio lavoro interessante da molti punti di vista. Ci sono stati eventi speciali, traguardi, momenti difficili e di gioia. Sicuramente vado via soddisfatta di quanto fatto e piena di ricordi belli”.

“Ho adorato ogni giorno del mio lavoro in Italia – ha concluso – Ho incontrato persone che mi hanno insegnato moltissime cose, ho fatto collaborazioni ma ho trovato anche tante amicizie nel settore del turismo. Il mio è un sincero ringraziamento a tutti per questi bellissimi anni passati insieme”.