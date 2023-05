Gruppo L’Astrolabio, terza agenzia di viaggi a Milano

Si consolida il Gruppo italiano L’Astrolabio con l’acquisizione di una nuova agenzia di viaggi a Milano, la storica “5 giornate” che proprio quest’anno compie ben 90 anni. Gli altri punti vendita strategici nel capoluogo lombardo sono la “L’Astrolabio” e “Superviaggi”.

Il dna di operatore turistico de L’Astrolabio è centenario perché le origini sono nella Chiariva della famiglia Aronson (1931), che è stato terzo tour operator nato al mondo nel 1878. Numerosi i primati di Chiariva, che fu la prima agenzia di viaggi italiana. Con il marchio L’Astrolabio, rilevato quasi 40 anni fa, si organizzavano e si organizzano anche vacanze studio per studenti in Paesi anglofoni, in college selezionati.

Oggi L’Astrolabio è un’azienda familiare che comprende due unità di business (oltre alle agenzie anche il servizio di vacanze studio all’estero per studenti) con sede a Milano in via Andrea Appiani 5. Nel dettaglio l’assetto proprietario del Gruppo vede il 67% delle quote di proprietà della famiglia Aronson e il 33% della famiglia Olivari, con un fatturato che lo scorso anno ha toccato i 10 milioni di euro.

Il general manager Andrea Barbieri osserva : «Come travel designer il nostro successo si deve alla capacità riconosciuta dal mercato di far vivere esperienze uniche. Non solo per le mete e l’organizzazione, ma per la mission di saper soddisfare le necessità personali del singolo o della coppia o del gruppo familiare o aziendale o di amici. I nostri valori core sono la lealtà, la competenza e la formazione continua nel sapere monitorare e ascoltare i bisogni profondi delle persone. Un viaggio è soprattutto un’esperienza psicologica nella quale L’Astrolabio fa in modo che ogni cliente si senta capito e mai abbandonato».