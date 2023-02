Guarda la nuova global brand campaign di Singapore Airlines

Welcome to World Class. È la nuova global brand campaign lanciata da Singapore Airlines, che riflette l’impegno della compagnia aerea nel fornire ai clienti un’esperienza di prim’ordine dall’inizio alla fine del viaggio e per misurare la percezione del brand a livello globale.

Uno spirito rappresentato dall’iconico equipaggio di bordo, protagonista del video da 90 secondi che mette in evidenza le diverse esperienze con persone e culture di tutto il mondo. Diretto dalla regista Liz Murphy, è stato girato a Singapore, Auckland, Barcellona, Mumbai e Shanghai.

«L’eccellenza del servizio è profondamente radicata nel nostro Dna, i clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo – sottolinea Lee Lik Hsin, executive vice president commercial di Singapore Airlines – La campagna sottolinea il nostro costante impegno a offrire un’esperienza di viaggio d’eccellenza, indipendentemente dalla durata del volo».