Guide turistiche: “Bandi illegittimi in Basilicata e a Bolzano”

Bloccare subito i bandi di abilitazione per guida turistica indetti dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Basilicata perché ignorano la sentenza del Consiglio di Stato 05213/2020 che sancisce l’illegittimità delle abilitazioni a nuove guide turistiche senza una legge nazionale. È l’urgente appello che Gti – Guide Turistiche Italiane rivolge al ministro del Turismo Daniela Santanchè affinché intervenga a tutela della categoria.

«Ci appelliamo al Mitur – dichiara Simone Fiderigo Franci, presidente di Gti – perché è davvero inspiegabile come le Regioni mostrino una così grande lacuna a livello di giurisprudenza riguardo alle ultime sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e, soprattutto, ignorino palesemente il lavoro svolto dal ministero che ha portato finalmente alla bozza di legge, discussa anche in Conferenza Stato-Regioni».

«È oltremodo sorprendente – aggiunge – come il bando della Regione Basilicata sia anacronistico non tenendo conto della legge 97/2013 e voglia, non solo abilitare guide turistiche che potranno operare solo ed esclusivamente in Basilicata, ma anche permettere a chi è già guida di ampliare il proprio ambito di lavoro alla Basilicata previo esame, in barba quindi alle leggi italiane ed europee che dal 2013 permettono a chi è già guida di operare in tutta Italia».

La nota di Gti si conclude precisando che «il disegno di legge del ministro Santanchè, una volta approvato e divenuto legge, darà nuovamente la possibilità alle Regioni di indire bandi per abilitare nuove guide. Questo agire arbitrario da parte di talune Regioni porterà solamente a diffide e ricorsi che bloccheranno i bandi, come già successo per quello della Regione Calabria nel 2020».