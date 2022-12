Hahn Air, 14 vettori diventano partner per l’interline ticketing

Hahn Air ha aggiunto 14 nuovi vettori al suo network di oltre 350 compagnie aeree nel corso del 2022. Con le soluzioni di Hahn Air, i partner possono vendere i loro voli in 190 mercati, compresi quelli al di fuori del loro network di destinazioni e dove non sono disponibili con il loro sistema di distribuzione. Quando i partner firmano un accordo di interline con Hahn Air, gli agenti di viaggi possono prenotare i loro voli nei Gds ed emetterli sul biglietto Hahn Air HR-169 a prova di insolvenza, anche nei mercati in cui le compagnie aeree non partecipano al sistema di pagamento locale (ad esempio Bsp o Arc).

Con i prodotti H1-Air e X1-Air, le compagnie aeree partner non presenti nei Gds o con limitata presenza, beneficiano del vantaggio di essere disponibili in tutti i principali Gds con il codice H1 o X1 e possono essere emesse con Hahn Air come vettore di convalida.

I cinque nuovi partner interline sono l’australiana Fly Pelican, l’italiana Ita Airways, la giordana Jordan Aviation, la keniota Safarilink e la senegalese Transair. Nove partner hanno scelto di delegare le vendite Gds a Hahn Air, per cui l’australiana Nauru Airlines e la nepalese Nepal Airlines (per conto di President Travel & Tours) sono ora disponibili nei Gds con il codice H1, mentre la rumena Animawings, la tanzaniana As Salaam Air, la capoverdiana Cabo Verde Airlines, Ez Air di Curaçao, la giapponese Fuji Dream Airlines e la keniota Jambojet sono disponibili nei principali Gds con il codice X1. Infine, il vettore spagnolo World2Fly è salito a bordo come partner doppio scegliendo di combinare un interline agreement con la soluzione X1-Air.

«Le nostre soluzioni di distribuzione indiretta sono la soluzione giusta per le compagnie aeree con qualsiasi modello di business e con qualsiasi configurazione di distribuzione – afferma Alexander Proschka, executive vice president commercial di Hahn Air – Siamo il partner giusto per i vettori che non dispongono di un sistema di prenotazione o di connessioni GDS e per i vettori che dispongono già di una strategia di distribuzione completa. Con le nostre soluzioni possono sbloccare mercati secondari e generare entrate incrementali senza alcun rischio».