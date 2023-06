Hnh supera quota 30,6 milioni di euro di ricavi

Hnh Hospitality ha presentato i risultati del primo semestre 2023. Il Gruppo ha totalizzato, nel periodo tra novembre 2022 e aprile 2023, ricavi per oltre 30,6 milioni di euro, dato in forte crescita rispetto ai 18 milioni di euro di fatturato del corrispettivo semestre nell’anno precedente.

Alla chiusura del primo semestre al 30 aprile, inoltre, Hnh ha registrato un tasso di occupazione delle camere a 65%, dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (49,6%) e superiore alle previsioni (60,5%); il prezzo medio di vendita delle camere ha raggiunto 116,59 euro a fronte dei 103,48 euro del primo semestre 2022.

Hnh Hospitality ha anche ampliato la propria offerta rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita in partnership con Accor.

«Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato del Gruppo Hnh – Stimiamo di chiudere l’anno fiscale al 31 ottobre con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un Ebitda Margin superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019».