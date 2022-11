Hyatt acquisisce Dream Hotel Group

Hyatt Hotels ha raggiunto un accordo per acquisire Dream Hotel Group: il prezzo base di acquisto si aggirerebbe intorno ai 125 milioni di dollari.

Come parte dell’accordo, Hyatt ha dichiarato di pagare fino a 175 milioni aggiuntivi nell’arco di sei anni, man mano che le nuove proprietà di Dream Hotel Group apriranno. Il Gruppo – che al suo interno prevede i brand Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal e Unscripted Hotels – ha attualmente in pipeline 24 hotel, inclusi progetti che dovrebbero debuttare a Las Vegas, St. Lucia e Doha. Per Hyatt questa acquisizione significa ampliare l’offerta con oltre 1.700 camere.

Il ceo di Dream Hotel Group, Jay Stein, entrerà a far parte del team Hyatt alla guida di Dream Hotels, curando per prima cosa l’integrazione tra i due marchi. Inoltre, David Kuperberg, chief development officer di Dream Hotel Group, sarà nominato head of development di Hyatt per Dream Hotels, mentre il coo Michael Lindenbaum diventerà head of operations globale di Hyatt per Dream Hotels.