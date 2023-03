Icelandair, operativo da record: 36 rotte nella winter

È stato definito dagli stessi vertici di Icelandair l’operativo invernale più ampio di sempre nella storia della compagnia aerea: per la stagione 2023-24, grazie soprattutto alla forte impennata dalle domanda turistica, il vettore del Nord Europa ha allestito un network di 36 rotte, estendendo alcune tratte precedentemente operate su base stagionale a voli operati tutto l’anno, aumentando anche le frequenze su altri collegamenti in tutta la rete.

«Abbiamo sempre dato importanza all’aumento della connettività durante l’inverno – ha spiegato Bogi Nils Bogason, ceo di Icelandair – Poiché è una questione di grande interesse per l’industria del turismo in Islanda, e ci consente anche di utilizzare al meglio la nostra infrastruttura e la nostra flotta. Voleremo verso 36 destinazioni, con un aumento della capacità del 20-25%. La frequenza verso diverse destinazioni è stata aumentata e per la prima volta i voli diurni per New York e Boston vengono aggiunti all’orario invernale, portando fino a 11 i voli settimanali da Reykjavik a Boston e 21 da Reykjavik a New York. La rete, così ampliata, offrirà ai passeggeri maggiore scelta, flessibilità e connettività. I voli diurni operati tutto l’anno per Boston e New York offrono un comodo orario di partenza dall’Islanda e maggiori collegamenti verso destinazioni in tutti gli Stati Uniti, grazie agli accordi di codesharing con la nostra compagnia aerea partner JetBlue».

In quest’ottica i voli da Roma per Keflavik vengono mantenuti anche durante la stagione invernale, partendo nei giorni di lunedì, giovedì e sabato da Fiumicino e rientrando da Keflavik a Roma il mercoledì, venerdì e domenica.

I voli da e per Roma saranno in coincidenza diretta per Boston, New York (Jfk-Ewr), Seattle, Toronto, Baltimora, Washington, Roleigh-Durham, Chicago. I voli sono già disponibili in tutti i sistemi di prenotazione.