Il brand alberghiero Ovolo va nel mondo con Small Luxury Hotels

Strategica partnership per Ovolo Hotels, la collezione di hotel di design situati nella regione dell’Asia Pacifico e non solo, che ha siglato un’alleanza con Small Luxury Hotels of the World (Slh), nota per i suoi iconici boutique hotel di design a Hong Kong, in Australia e a Bali. Si tratta di un’operazione mirata per posizionare ed elevare il brand: la partnership prevede l’espansione della presenza globale di Ovolo Hotels attraverso le piattaforme di vendita, distribuzione e marketing di Slh.

Ovolo Hotels è un brand alberghiero innovativo, noto per il suo approccio all’avanguardia nel campo del turismo e dell’ospitalità. Ogni Hotel Ovolo, infatti, vuole essere una icona di design, una garanzia di impegno verso la sostenibilità, evidenziata dalla sua filosofia “Do Good. Feel Good.” e dal conseguimento del Bronze Benchmark per i suoi hotel australiani e di Bali, da parte di Earth Check, gruppo leader mondiale nella certificazione e nella consulenza delle destinazioni e le organizzazioni turistiche a vocazione sostenibile.

Dave Baswal, ceo di Ovolo Hotels, condivide il proprio entusiasmo per l’inizio di questa partnership, e spiega: «Collaboreremo con Slh che è un brand sinonimo di hotel di eccellenza e dallo spirito indipendente, non solo per rafforzare la nostra presenza nei principali mercati globali, ma anche per mostrare il carattere distintivo e l’innovazione che definisce Ovolo, oltre a stabilire un legame personale con i nostri ospiti».

Attualmente Slh propone una collezione prestigiosa di oltre 550 hotel in più di 90 Paesi, ognuno dei quali offre esperienze di lusso personalizzate e studiate su misura, nel pieno rispetto della sostenibilità. Il brand, sinonimo di hotel dallo spirito libero e indipendente, offre soggiorni esclusivi che riflettono l’individualità e il carattere di ogni destinazione. La “Considerate Collection” si allinea alle pratiche sostenibili, incarnando l’impegno per un lusso responsabile a livello globale. Grazie ad ogni soggiorno prenotato con la tariffa Slh Invited, Small Luxury Hotels of the World effettua una donazione a Tree-Nation, organizzazione che sostiene le attività di riforestazione in tutto il mondo. Ad oggi, Slh ha donato 20.330 alberi per una foresta in Tanzania.

Anche Mark Wong, senior vice president Asia Pacific di Small Luxury Hotels of the World, esprime soddisfazione nei confronti di questa partnership, spiegando: «La rinnovata alleanza con Ovolo Hotels offre maggiori prospettive promozionali e incrementa la presenza di Slh in Australia e nelle varie località degli Ovolo Hotels. Ogni struttura, caratterizzato da peculiarità proprie e dettagli unici, incarna lo spirito di individualità e di connessione dei viaggiatori, qualità distintiva di tutti gli hotel Slh».