Il “buy now pay later” di Scalapay vola con Alternative Airlines

Scalapay aggiunge al suo portfolio di collaborazioni quella con Alternative Airlines, motore di ricerca e prenotazioni voli, in grado di offrire oltre 40 opzioni di pagamento per più di 600 compagnie aeree in tutto il mondo, che così diventa il primo flight provider integrato della piattaforma specialista del “buy now pay later”.

L’accordo con la piattaforma facilità l’acquisto dei biglietti aeree, in particolare quando la partenza non può essere posticipata per ragioni personali o lavorative, grazie al modello di pagamento proposto da Scalapay che permette il pagamento in 3 o 4 comode rate senza interesse.

Oltre a includere compagnie nazionali e regionali nella propria offerta di più di 600 vettori aerei, il sito di ricerca e prenotazione permette di aggiungere servizi extra, come ad esempio la polizza per lo smarrimento del bagaglio od opzioni differenti per tutelare il volo.

L’azienda mette a supporto del servizio clienti un team interno dedicato giudicato “Eccellente” (4,9 stelle) da ben 24.500 recensioni su Trustpilot.

«Grazie alla partnership con Alternative Airlines, oggi i passeggeri europei godono di una maggiore libertà di sognare e acquistare il proprio viaggio – dichiara Matteo Ciccalè, vice president growth Scalapay – L’ampia offerta di compagnie disponibili su Alternative Airlines moltiplica le possibilità per i nostri clienti di individuare il volo più comodo e la rateizzazione consente di cogliere l’occasione giusta per effettuare il miglior acquisto. La modalità di pagamento a rate con Scalapay, infatti, è automaticamente inclusa e disponibile in tutti i processi di acquisto».

Sam Argyle, managing director Alternative Airlines, aggiunge: «Siamo entusiasti di essere il primo sito di prenotazione voli a integrarsi con Scalapay offrendo in tal modo più flessibilità e praticità ai nostri clienti in Italia, ma anche in Francia, Spagna e Portogallo. Questa partnership consente ai viaggiatori di bloccare i prezzi dei voli odierni, distribuendo il costo nel tempo e rendendo i viaggi più accessibili che mai. Stiamo assistendo a una crescente domanda di opzioni di pagamento flessibili e Scalapay rappresenta senza dubbio una soluzione veloce e trasparente».

Le foto pubblicate sono state state inviate dall’ufficio stampa di Scalapay