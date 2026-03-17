”Il cuore della Spagna in Parador”: nuovo itinerario Boscolo Tours

Gli storici parador spagnoli entrano nella programmazione di Boscolo Tours. «Volevamo creare un tour in cui gli hotel diventassero parte integrante dell’esperienza di viaggio, qualcosa di più di un semplice luogo di pernottamento», sottolinea Zuleica Ferrari, destination manager per Boscolo Tours.

La rete pubblica di hotel di lusso, principalmente 4 o 5 stelle, situati in edifici storici come castelli, palazzi e monasteri, o in contesti naturali, conta in tutta la Spagna circa 100 strutture, alcune delle quali inserite nel nuovo itinerario del tour operator “Il cuore della Spagna in Parador”.

«Abbiamo aggiunto una novità importante al nostro classico itinerario nella parte centrale della Spagna: tutti i pernottamenti sono previsti nella catena di hotel dei Paradores de España – prosegue Ferrari – In questo modo il viaggio diventa un vero tuffo nella storia, che i partecipanti potranno respirare in ogni momento del viaggio».

Tra gli hotel più affascinanti selezionati per questo tour ci sono il Parador de Cáceres, all’interno di un palazzo rinascimentale del XIV secolo, il Parador de Sigüenza, ubicato in una fortezza araba del XII secolo, e il Parador de Alcalá de Henares, un edificio storico composto da tre scuole conventuali restaurate del XVII secolo.

L’itinerario tocca i luoghi della Spagna medievale, quelli immortalati anche da Miguel de Cervantes nel suo leggendario “Don Chisciotte”, con partenza e arrivo nella capitale Madrid. Tra le tappe toccate, Segovia e Avila, Salamanca e gioielli medievali come Trujillo, Toledo e Alcalá de Henares.

Tutte le informazioni sul tour “Il cuore della Spagna in Parador” sono consultabili sul sito web del tour operator.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Boscolo Tours