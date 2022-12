Il Gruppo Numa rafforza il top management con Weihrich e Abrahams

Il Gruppo Numa ha annunciato la nomina di Torsten Weihrich come nuovo chief financial officer e di Nick Abrahams a chief revenue officer.

Negli ultimi anni, Torsten Weihrich ha ricoperto il ruolo di cfo presso aziende in rapida crescita nei settori media, ecommerce e venture capital. In precedenza ha occupato la stessa posizione da Vitafy, di ceo S&L Medien Group e cfo rispettivamente da Rtv Family Entertainment e BayTech Venture Capital. Ha anche lavorato per la casa automobilistica Bmw e la società di consulenza Roland Berger.

Nick Abrahams ha lavorato come esperto di strategia per più di 17 anni con una vasta esperienza alla guida di team importanti nel settore tecnologico. Di recente è stato vice presidente pricing e marketplace presso Sennder Technologies. In precedenza ha trascorso quasi cinque anni in vari ruoli di manager in Uber. Da Flutter Plc, invece, ha guidato la strategia ed è stato responsabile della divisione egaming.

«Con Torsten Weihrich e Nick Abrahams entrano nel team di top management di Numa altri due esperti di alto livello, che negli anni passati hanno modellato con successo, nel loro percorso di crescita, aziende leader internazionali nel settore tecnologico – commenta il ceo Christian Gaiser –Entrambi hanno una vasta esperienza nel definire la mobilità, la logistica e l’ecommerce. Questo favorirà in modo ulteriore l’eccezionale sviluppo del Gruppo».

Torsten Weihrich dichiara: «Numa diventerà una delle aziende più importanti del mercato europeo dell’ospitalità, sta definendo nuovi standard per questo mercato enorme e frammentato con soluzioni guidate dalla tecnologia. Sono molto contento di contribuire dal punto di vista strategico e operativo. Contribuirò con la mia esperienza e il mio knowhow all’ambizioso percorso di crescita, insieme all’intero team finanziario».

«Negli ultimi 17 anni ho ricoperto ruoli primari in diversi ambiti: strategia, analisi, ricerca, pricing e prodotto presso diverse aziende leader. Numa adotta un approccio innovativo, guidato dalla tecnologia, in un settore che è maturo per il cambiamento. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza al servizio dell’azienda», aggiunge Nick Abrahams.