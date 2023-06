Il t.o. Columbus lancia i tour in India. Fam trip per le adv

È stata presentata la programmazione India di Columbus, il tour operator del Gruppo Primarete. Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator.

«Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui “grandi classici” suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre ad essere basata su itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici è caratterizzata da una forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione», sottolinea Adiletta.

La linea Platinum dedicata al lusso, «nasce sia dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge safari, palazzi gestiti da Maharaja e soprattutto all’esclusivo rapporto con la catena Aman che rispecchia alla perfezione lo spirito della linea Platinum di Columbus, un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale», ricorda il manager.

La presentazione della programmazione è stata coadiuvata da un fam trip in collaborazione con Ita Airways che collega con 4 voli settimanali, Roma Fiumicino a Delhi con volo diretto e che aumenteranno a 5 voli con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 neo. Il fam trip è stato riservato ad un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e i partecipanti hanno potuto usufruire della comoda bretella domestica fornita da Ita per raggiungere Roma dai principali aeroporti italiani.

Accompagnate dalla direttrice di Columbus, Manuela Altinier e dalla business sales per il triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, le agenzie hanno svolto il fam trip che si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni, toccando Haridwar città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala capitale buddista, sede del governo tibetano in esilio e Amritsar dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple.

Manuela Altinier sottolinea: «Abbiamo voluto che il nostro Fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer e grazie alla disponibilità e l’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio, i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar, pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna, festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh, raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso, provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony . Inoltre, abbiamo assistito alla cerimonia dell’ammaina bandiera al confine Attari-Wagah caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall’alzare le gambe il più in alto possibile, un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni».