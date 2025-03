Incendio Londra Heathrow: caos voli senza precedenti

*Notizia in aggiornamento

«Disagi catastrofici di questa proporzione probabilmente non si vedevano dall’11 settembre». Basta la sottolineatura di Neil Hansford, capo dell’agenzia di consulenza Strategic Aviation Solution, riferita dal Guardian, per comprendere la gravità dell’incendio che ha comportato la chiusura dell’aeroporto londinese di Heathrow fino alle 23,59 di venerdì 21 marzo, con oltre 1.300 voli cancellati. Secondo il sito Flightradar, 120 aerei erano in volo quando è stata annunciata la chiusura nella notte. Blackout per oltre 16mila abitazioni in zona.

Aperta un’indagine sulle cause del rogo, divampato in una sottostazione elettrica della cittadina di Hayes, che fornisce energia all’aeroporto più trafficato d’Europa, il più grande nel Vecchio Continente e quinto nel mondo: 84 milioni di persone transitate nel 2024, un terzo dall’Ue, 3 milioni in più rispetto al precedente massimo del 2019, ultimo anno pre-Covid. Altro primato a dicembre, con oltre sette milioni di passeggeri, e ora Heathrow punta a raggiungere un nuovo record annuale nel 2025.

«La chiusura di un aeroporto gigantesco come Heathrow per un giorno intero – ribadisce Hansford – è qualcosa di estremamente raro per il settore, che personalmente non ho mai sentito in termini di conseguenze per l’aviazione civile, almeno sin da quando gli Stati Uniti chiusero lo spazio aereo dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001. Il caos non riguarda solo i voli dirottati o cancellati, ma è anche logistico, come la possibile mancanza di staff per gestire una emergenza simile negli altri aeroporti o le necessità di reperire il carburante per i voli supplementari: è una catastrofe per il traffico aereo».

Infatti diversi voli intercontinentali appena partiti con destinazione Heathrow sono tornati alla base, molti altri già in arrivo sono stati dirottati negli altri aeroporti di Londra come Gatwick e Stansted, che però hanno una capacità decisamente ridotta. Alcuni aerei sono stati costretti ad atterrare addirittura in altri Paesi, come Irlanda, Francia o Germania, causando notevoli disagi per decine di migliaia di passeggeri in tutto il mondo.

I passeggeri dei voli Qantas dirottati sono stati trasferiti a Londra in autobus. Dopo l’incendio, i voli QF1 (Singapore-Londra) e QF9 (Perth-Londra) sono stati costretti ad atterrare all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

“I passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessuna circostanza”, è stata la prima indicazione delle autorità aeroportuali. Nonostante le raccomandazioni, però, alcune persone si sono comunque dirette verso Heathrow e si sono messe in coda nei pressi di una rotonda vicina. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha invitato gli automobilisti a fare marcia indietro e a lasciare la zona.

VOLI PER L’ITALIA, DIFFICOLTÀ E RIMBORSI

I pesanti disagi riguardano ovviamente anche oltre 50 voli con destinazione Milano, Venezia, Roma, Bologna e Napoli e hanno coinvolto circa 11.000 connazionali che sarebbero dovuti rientrare in Italia. Federconsumatori, ItaliaRimborso e RimborsoAlVolo a proposito dei rimborsi precisano che “a normativa stabilisce che le tutele per i passeggeri previste in caso di cancellazione o ritardi prolungati si applicano anche ai voli – di linea, charter, low cost – in partenza da un aeroporto di un Paese extra Ue, con destinazione un aeroporto Ue, qualora la compagnia sia comunitaria. Lo scoppio di un incendio rientra nelle cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie, ma anche in questi casi i diritti dei viaggiatori devono essere garantiti dai vettori.

In caso di cancellazioni e ritardi prolungati, dunque, le compagnie devono garantire assistenza ai passeggeri, sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese.

Nel caso infine in cui un volo venga cancellato senza adeguato preavviso, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: iL rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva. Trattandosi di caso di forza maggiore, sia in caso di ritardo prolungato che di cancellazione non spetta la compensazione pecuniaria fino a 600 euro.

LE RIPERCUSSIONI IN BORSA

Inevitabili le ripercussioni in Borsa dell’incendio a Heathrow. Le azioni di Iag – la multinazionale anglo-spagnola che controlla, tra le altre, British Airways, Aer Lingus, Iberia e Vueling – a Londra perde il 2,17%. Air France-Klm, invece, cede a Parigi l’1,68%, mentre Lufthansa lascia sul terreno a Francoforte il -2,42%. In rosso anche easyJet, -0,57%, e a Wall Street American Airlines e Delta Airlines arretrano di circa il 2%.