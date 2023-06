Infrastrutture, Webuild rassicura: “Nessun ritardo nelle opere del Pnrr”

I progetti aggiudicati da Webuild nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) procedono a passo svelto. Lo conferma la società in una nota in cui afferma di “non registrare alcun ritardo”.

“I lavori – si legge – proseguono spediti nei cantieri già avviati, e in quelli di recente aggiudicazione si sta procedendo con le attività di progettazione, rispettando tutte le scadenze, inclusa la data di consegna prevista nel 2026”.

In particolare, per l’ultima assegnazione, la tratta della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, assegnata lo scorso 12 maggio, “la consegna delle prestazioni è avvenuta il 31 maggio, e sono pertanto iniziate le attività propedeutiche per l’inizio dei lavori, in particolare le attività di topografia e indagine geologica, necessarie alla redazione del progetto”.

Webuild è tra le società leader a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), ma anche edifici green, tra cui gli aeroporti.

La società supporta, peraltro, i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – Sdg definiti dalle Nazioni Unite. In 117 anni di ingegneria applicata a oltre 3.200 progetti realizzati, il Gruppo ha costruito tra l’altro 14.118 km di ferrovie e metro, 82.509 km di strade e autostrade, 1.018 km di ponti e viadotti, 3.396 km di gallerie, 313 dighe e impianti idroelettrici.

Tra le opere più note, il Ponte Genova San Giorgio in Italia e l’espansione del Canale di Panama, l’Airport Line di Perth in Australia e, attualmente in corso, la Galleria di Base del Brennero, la Linea 4 della Metro di Milano, e il Terzo Valico dei Giovi- Nodo di Genova in Italia e il North East Link di Melbourne, sempre in Australia.