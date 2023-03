“Insieme più lontano”, Frigerio in convention con le agenzie di viaggi

Cala il sipario sulla convention “Insieme più lontano” del Gruppo Frigerio: oltre 120 i partecipanti tra dipendenti, agenzie affiliate e consulenti della rete provenienti da tutta Italia, riuniti all’Nh Collection Milano CityLife.

La giornata è stata aperta dal presidente Giancarlo Frigerio con il suo saluto di benvenuto; il presidente ha poi lasciato la parola ai figli per illustrare una rinnovata Frigerio Viaggi e tutte le azioni messe a punto per la strada verso un 2023 molto sfidante. La figlia Paola, travel, marketing e network director, si è soffermata sulla nuova vision e sugli strumenti del Gruppo a livello di tecnologia e programmazione: FriTravelApp, sviluppata per il business travel, uno strumento valido sia per le aziende che per i professionisti del travel; il catalogo Wow, una selezione accurata di pacchetti vacanza in tutto il mondo e OpenCity App, che mette il turista al centro della sua esperienza di visita con le più moderne tecnologie di geolocalizzazione, geofencing e realtà aumentata.

Carlo, mobility Director, ha ripercorso la storia del Gruppo iniziata proprio con i pullman nel secondo dopoguerra e ha evidenziato come la divisione Trasporti abbia già raggiunto i livelli di fatturato del 2019. Simone, general director, ha analizzato i risultati raggiunti nel 2022 da poco concluso, con un excursus sugli ultimi anni post-pandemia che tutto il settore ha vissuto con difficoltà, e ha illustrato gli obiettivi per l’anno nuovo.

Infine Chiara, hr director, che si è soffermata sulla centralità e importanza delle persone e sulla riorganizzazione interna dell’azienda, che negli ultimi mesi ha svolto un’intensa campagna di recruiting.

Da qui il titolo della Convention “Insieme più lontano” che ha visto una versione limited edition del logo del Gruppo proprio a forma di cuore, per simboleggiare l’importanza fondamentale delle persone, l’importanza di fare squadra e lavorare insieme. Ospiti della convention Alpitour World, Ergo Assicurazione, Msc Crociere, Ita Airways e Viaggi Universitari.

La giornata si è conclusa con un team building Lego Serious Play, una metodologia di apprendimento collaborativo che, attraverso la realizzazione di modelli tridimensionali, consente di generare conoscenza.