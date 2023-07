Ita Airways svela il primo A220 con il nuovo design di cabina

Arriverà a breve in flotta il primo Airbus A220 con livrea azzurra di Ita Airways. L’aeromobile, uno dei più richiesti in circolazione per i voli a corto raggio, ha recentemente terminato le operazioni di painting nell’headquarter Airbus di Mirabel, in Canada.

L’A220 porta il nome di Alessandro Mazzola, leggenda del calcio e Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968, in linea con la strategia della compagnia di dedicare i suoi velivoli con livrea Blue Savoia alle glorie dello sport italiano. Questo aeromobile sarà il quinto A220-300 ad entrare nella flotta Ita, ma sarà il primo di questo modello ad essere totalmente configurato da zero secondo il nuovo design di cabina Ita Airways, firmato da Walter De Silva.

Il velivolo prevede 149 posti, finestrini più grandi, meno rumore a bordo e meno consumi di Co2, oltre a vantare un’autonomia fino 6.390 km. Da settembre, quando entrerà ufficialmente in servizio, l’A220 volerà verso le destinazioni a corto raggio sul network nazionale e internazionale di Ita.