Ita apre la lounge Hangar a Fiumicino. E Lazzerini “celebra” gli utili

Dai cieli grigi dello scorso anno, con ingenti perdite a tanti zeri, ai cieli “azzurro Savoia” della sua stessa livrea: per Ita Airways l’inaugurazione della sua nuova lounge – chiamata Hangar, al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino – coincide con un primo trimestre da incorniciare, come ha ribadito l’amministratore delegato Fabio Lazzerini, che ha svolto la sua conferenza stampa in “versione papale” a bordo del nuovissimo A320 allestito con l’italian style dettato dai vertici del vettore.

«Siamo a bordo di uno dei 15 nuovi aeromobili che la compagnia sta introducendo nella sua flotta, con performance che contribuiranno a contenere i costi operativi, poiché questa macchina consuma il 28% in meno degli altri aeromobili e sappiamo tutti quanto il fuel incida sui conti di un’aerolinea. Il nostro obiettivo – ha affermato – è avere entro il 2026 l’80% della flotta con velivoli di nuova generazione; ciò ci consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di 1,7 milioni di tonnellate, a riprova del nostro impegno nella sostenibilità del trasporto aereo».

«Abbiamo aperto l’anno con risultati di rilievo – ha aggiunto l’ad – Nel primo trimestre abbiamo chiuso con 402 milioni di euro in cassa. Nel 2022 ne avevamo 422 milioni, ma quest’anno abbiamo dovuto versare gli anticipi di quasi 30 milioni per le consegne dei nuovi aerei. Al netto di questo esborso avremmo avuto 432 milioni di euro, +8 milioni rispetto all’anno passato. Traguardo di non poco conto se si considera che è stato raggiunto in un trimestre proverbialmente difficile dal punto di vista operativo, con una domanda quasi sempre debole. Questo vuol dire aver maturato in 90 giorni circa 80mila euro di utili al giorno. E il load factor è aumentato di 24 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il tutto accompagnato da tariffe medie molto interessanti che hanno certamente contribuito a migliorare gli incassi».

Lazzerini ha poi precisato e ammesso che l’aumento tariffario ha toccato punte del +60% rispetto al 2022, come nel caso di altre aerolinee. Ma tutti i trend legati al trasporto aereo, dalla fine del 2022 ad oggi, hanno fatto segnare punti al rialzo, dai costi alle entrate. Per Ita Airways, poi, il miglioramento delle performance è legato soprattutto al traino del lungo raggio, che lo scorso anno praticamente non c’era, e che oggi è diventato un punto di forza del vettore tricolore. Significativo anche il recupero delle quote mercato, oltre il 15%, rispetto al 2022. A Fiumicino la compagnia ha raggiunto il 70% di quote-mercato sui voli nazionali e sta guadagnando punti percentuali di share anche sui collegamenti internazionali.

«Altro risultato di rilievo – ha sottolineato Lazzerini – ha riguardato il 99% di puntualità, con una quota vicina allo zero riguardo a cancellazioni di voli. E per l’immediato futuro, già in questo secondo trimestre confidiamo di migliorare ulteriormente il load factor di 25 punti in più rispetto alla media del secondo trimestre 2022. Aumenta anche l’offerta sul lungo raggio con nuovi collegamenti verso le Americhe e potenziamo i voli già avviati lo scorso anno come New York, Nuova Delhi, Los Angeles».

E sugli sviluppi dell’accordo con Lufthansa, Lazzerini ha glissato più volte, ripetendo che «non siamo noi i venditori, ma semplicemente l’oggetto della trattativa che è condotta dal Mef. È quindi a loro che va rivolta la domanda sull’aggiornamento dell’intera vicenda»

Lazzerini ha poi ribadito l’impegno della compagnia a essere «ambasciatrice del Paese», a cominciare dai servizi di terra che devono esaltare l’italian style, come la nuova Hangar Lounge che vuole essere lo spazio delle eccellenze italiane nel mondo e nasce grazie a importanti sinergie con i brand italiani più prestigiosi, che condividono gli stessi valori e obiettivi: contribuire al miglioramento della customer experience, offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore. Progettata dall’agenzia di branding Robilant Associati per instaurare un dialogo innovativo e contemporaneo tra Ita Airways e i propri passeggeri, la lounge ha una dimensione di 980 metri quadrati, con una capienza massima di 150 persone e rappresenta il made in Italy a 360°, attraverso una selezione di partner con cui costruire un progetto autentico e unico nel suo genere.

La nuova Hangar Lounge di Ita è dedicata ai passeggeri Vip (Business Class, soci Executive e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche e internazionali dell’area Schengen ed è situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1, presso l’area d’imbarco A.

L’ad di Ita ha poi ricordato la sua mission per contribuire al rilancio del sistema-Paese: «L’Italia è la superpotenza del travel, ma abbiamo bisogno di un turismo di qualità e di connettere i nostri imprenditori portatori del Made in Italy in tutto il mondo: intendiamo impegnarci su queste due priorità». E non a caso, a presenziare alla inaugurazione c’era anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè: «Oggi, insieme alla nostra compagnia di bandiera festeggiamo l’italianità con la declinazione di tre eccellenze: il trasporto aereo con Ita Airways e l’Aeroporto di Fiumicino; l’italian style nella moda con le raffinate divise del personale di Ita; e la gastronomia stellata che verrà servita negli spazi della lounge».

Soddisfatto anche l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che ha evidenziato come Fiumicino sia un «hub strategico» e il rilancio della connettività da e per l’Italia sia «l’obiettivo comune di AdR e Ita».

In foto, da sinistra: Giovanni Perosino, chief marketing officer Ita Airways; Antonino Turicchi, presidente Ita; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio; Fabio Lazzerini, amministratore delegato Ita; Pierluigi Di Palma, presidente Enac; Nicolò Mardegan, head of communication & institutional relations Ita.