Ita chiude il programma Volare

Esce Volare, entra Miles & More. Sta per concludersi la felice storia del programma fedeltà di Ita Airways, che verrà chiuso il 30 marzo 2026, notizia già anticipata ai soci a dicembre scorso.

La nuova era scatterà il 1° aprile: i passeggeri di Ita potranno accumulare le miglia e migliorare il loro status con Miles & More, appunto, il programma del Gruppo Lufthansa, di cui la compagnia italiana fa parte dal gennaio 2025.

È bene, però, precisare un passaggio fondamentale: i punti raccolti su “Volare” non traslocheranno tout court all’omologa tedesca.

Vediamo l’iter da seguire e le date da tenere bene a mente.

ISTRUZIONI PER GLI ISCRITTI

Come spiega Ita in una nota ufficiale di oggi (venerdì 20 marzo), “i punti accumulati potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2026 per prenotare voli da utilizzare entro i 12 mesi successivi con Ita Airways e con le compagnie partner, tramite modalità Cash&Points e Award Ticket. Sarà inoltre possibile utilizzare i propri punti per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner commerciali fino al 30 aprile 2026“.

Dal 1° aprile i soci del programma potranno convertire i propri punti in un voucher (“Gift Card Volare”), non nominativo e cedibile, da utilizzare entro il 30 giugno 2026 per acquistare sul sito www.ita-airways.com biglietti di tutte le tipologie tariffarie per volare con Ita e le compagnie partner entro i successivi 12 mesi.

“Volare” supporta i soci con informazioni e Faq relative al programma sulla pagina loyaltyprogram.ita-airways.com/it_it/faq.html.

UNA BELLA STORIA

Lanciato il 1° marzo 2022, pochi mesi dopo la nascita di Ita (15 ottobre 2021), subentrato allo storico MilleMiglia Alitalia, il programma guidato dal ceo Emiliana Limosani ha raggiunto i 4 milioni di iscritti e sviluppato tre prodotti dedicati: Volare Avventura, dedicato ai giovani viaggiatori dai 2 ai 16 anni, che ha coinvolto oltre 6.500 famiglie, per un totale di 12.800 iscritti; il programma Corporate, pensato per le aziende e seguito da oltre 48.000 clienti; Volare Business Club, rivolto alle Piccole e Medie Imprese, con oltre 4.500 aziende aderenti.

Inoltre, Volare ha costruito un ecosistema di oltre 40 partner nei settori hôtellerie, mobilità, lifestyle e shopping, oltre a collaborazioni con numerosi vettori internazionali, ampliando le opportunità di accumulo e utilizzo dei punti su scala globale.

WILKOMMEN “MILES & MORE”

L’approdo ufficiale di Ita nel programma Miles & More è stato sancito da un secondo comunicato, in cui la compagnia italiana annuncia l’ingresso “in qualità di fully integrated partner, con una integrazione progressiva della user experience che si consoliderà nel corso del mese di aprile”.

“Con oltre 39 milioni di soci in tutto il mondo – precisa ancora Ita – Miles & More è uno dei programmi fedeltà più grandi e di maggior successo in Europa, che offre ai clienti un’ampia gamma di vantaggi e privilegi esclusivi, con 170 partnership internazionali, tra cui 35 partner aerei e 135 partner commerciali”.

«L’adesione a Miles & More in qualità di fully integrated partner da parte di Ita Airways – sottolinea Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita – rappresenta un risultato di grande rilievo nel nostro processo di integrazione con il Gruppo Lufthansa. I nostri clienti beneficeranno di uno dei programmi più completi e gratificanti d’Europa, garantendo maggiore flessibilità e valore per i loro viaggi».

Nei giorni scorsi Miles & More ha lanciato un ulteriore status match», che consente di traslocare al programma fedeltà mantenendo lo stesso livello raggiunto da Volare. E i tedeschi stanno facendo lo stesso anche per gli utenti fidelizzati di British Airways Club e Iberia Club (che usano gli Avios). Mentre per i soci di Volare, però, il passaggio sarà gratuito, per gli altri costerà 99 euro.

Foto dell’ufficio stampa Ita Airways.