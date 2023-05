Ita, slitta ancora l’accordo con Lufthansa

Ennesima proroga della definizione della trattative tra Mef e Lufthansa Group per la privatizzazione di Ita Airways. Come era ormai prevedibile, infatti, le due parti non hanno concluso l’accordo entro la data prevista, ovvero il 12 maggio. Secondo fonti di stampa, quindi, occorre ancora qualche giorno – forse una settimana – per arrivare alla firma ufficiale.

Nel frattempo, però, l’assemblea degli azionisti di Ita Airways ha approvato il bilancio del 2022, che ha fatto registrare circa 486 milioni di euro di rosso. La nota stampa del vettore tricolore, infine, sottolinea che “la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della compagnia è stata rinviata in attesa dell’esito della trattativa in esclusiva ancora in corso con il possibile partner”.

La fine del periodo di esclusiva per trattare con LH era stata fissata inizialmente per il 24 aprile, poi prorogata proprio fino al 12 maggio. Ora, secondo Il Corriere della Sera, le due parti potrebbero firmare l’intesa entro mercoledì 17 maggio. Ma il dossier Ita, già protagonista di numerosi colpi di scena nel corso della sua breve vita, potrebbe riservare ulteriore sorprese ed è meglio quindi procedere con la massima cautela.

L’attuale consiglio di amministrazione è composto dal presidente Antonino Turicchi, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini e i consiglieri Frances Ouseley, Ugo Arrigo e Gabriella Alemanno.

Secondo le ultime indiscrezione, i tedeschi dovrebbero sottoscrivere un aumento di capitale da circa 250 milioni di euro per controllare il 40% del capitale di Ita. Il piano prevede di prendere la maggioranza delle azioni (51%) appena la compagnia aerea tricolore sarà profittevole e un’opzione per il controllo totale di Ita entro il 2027.