Italia meta regina dei turisti Usa: l’indagine Sojern

Inizio scoppiettante di estate per la destina Italia, in crescita come la vicina Spagna. In aumento del 10% le prenotazioni dei voli verso il nostro Paese e le ricerche di hotel, rispetto allo stesso periodo del 2023. A rilevarlo è un’indagine della multinazionale tech Sojern, basata sulle intenzioni di viaggio in tempo reale.

Il mercato principale di riferimento per il turismo in Italia sono gli Stati Uniti, che confermano il loro grande ritorno e si posizionano come primo Paese, sia per prenotazione di voli che ricerche di hotel con quote, rispettivamente, del 25,9% e 31%. A seguire la Germania con il 9,5% e i flussi turistici dall’Italia stessa, con l’8,5% di ricerche di tratte interne per quanto riguarda i voli.

Roma (35,1%), Milano (16.7%) e Venezia (9,9%) le città italiane di maggior attrazione, guardando ai collegamenti aerei. Stesso posizionamento per le prenotazioni in hotel: Roma (35,4%), Milano (22.4%) e Venezia 11.4%.

Al quarto posto le ricerche di voli per Napoli (6,3%), mentre per gli hotel spicca Firenze con l’11,3%, quasi al pari di Venezia. La Sardegna è tra le prime 10 mete in classifica, al sesto posto nelle prenotazioni voli e al quinto in quelle alberghiere.

Cambia invece lo scenario continentale. Per i viaggiatori europei è Londra la prima meta con uno share del 4,3%, Roma all’11° posto con il 2,1%. Ma se il turista viene dal Nord America, Roma balza in seconda posizione, con l’8,3% delle prenotazioni, al pari di Parigi e dopo Londra (16,4% delle ricerche). Milano all’11° posto con il 2,3% delle preferenze.

Secondo posto per Roma anche per i viaggiatori provenienti dall’America Latina (8,3%), subito dopo Madrid (26,9%). In classifica anche Milano (3,7%), settima, e Venezia, quindicesima con l’1,1% delle preferenze. Italia tra le mete preferite anche per i turisti provenienti da Medio Oriente e Africa, con Milano al 6° posto e Roma al 7° posto in classifica.

Nel quadro europeo la Germania, grazie a Euro 2024, si distingue per la crescita più alta dei voli da altri Paesi europei (+15%). Tuttavia, dal punto di vista dei mercati di lungo raggio i Paesi più attrattivi in Europa nell’estate 2024 sono Italia e Spagna.

«Quest’anno, nonostante gli Europei in Germania e le Olimpiadi in Francia, Spagna e Italia sono riuscite ad attrarre i mercati di lungo raggio di riferimento, Nord e Sudamerica in particolare – spiega Luca Romozzi, senior international director destination Sojern – Gli eventi costituiscono dei macro attrattori turistici, ma l’Italia, nel quadro europeo, riesce comunque sempre a posizionarsi in modo eccellente, anche in un’estate con forti competitor, grazie a un innegabile attrattiva verso la destinazione soprattutto dai mercati internazionali».

Non sono però tutte rose e fiori, nota Romozzi: «La stagnazione del domestico ci deve far riflettere sull’importanza di avere strategie differenziate e alimentate da una promozione che si avvalga di tecniche di marketing all’avanguardia come Sojern. Grazie all’Ai riesce infatti a segmentare al meglio, e in tempo reale, il viaggiatore, che vuole ritrovare nella destinazione cui ambisce i suoi valori e desideri».