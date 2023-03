Itb Berlin 2023 al via: perché vale la pena esserci

Al via – dal 7 al 9 marzo – Itb Berlino che quest’anno torna in gran spolvero con la versione in presenza che prevede ben 200 sessioni di lavori, con forum, seminari e incontri dedicati alle maggiori tendenze del comparto turistico. E L’Agenzia di Viaggi Magazine è, come sempre, media partner per l’Italia.

Oltre 400 esperti del principale think tank dell’industria dei viaggi condivideranno le loro conoscenze specialistiche sulle sfide da affrontare nel prossimo decennio. Saranno percorsi tematici di ampio respiro che si alterneranno nei quattro palchi della Convention – il cui ingresso è incluso nel pass – allestiti nei padiglioni 7.1a e 7.1b e nei padiglioni 6.1 e 3.1, accanto agli immensi spazi espositivi che tornano ad animare questa importante Borsa turistica mondiale.

Il fil rouge dei molteplici forum programmati sarà “Mastering Transformation”, slogan di quest’anno dell’evento.

COSA C’È IN AGENDA?

La prima sessione di martedì 7 marzo si aprirà con le tendenze tecnologiche, tema principale sul palco eTravel della fiera. Il primo incontro è fissato alle 11 con il panel moderato da Lea Jordan (cofondatrice di techtalk.travel) sul tema “Tendenze tecnologiche che incidono sui viaggi: cosa sta arrivando, cosa sta plasmando il settore?”. Alle 13.00 seguirà una tavola rotonda dal titolo “Pace e turismo: il ruolo della geopolitica nel turismo”.

Nel pomeriggio di martedì, alle 14.45, al Future Track nel padiglione 7, sarà la volta di Caroline Bremner, senior industry manager di Euromonitor International, che parlerà di “Future technologies for travel – What’s next?” e ci si interrogherà subito sul metaverso, in particolare se stia già diventando un nuovo canale di vendita o addirittura un’esperienza di viaggio in sé.

Sempre martedì, tour operator & travel sales manager esamineranno le sfide che i t.o. dovranno affrontare e le procedure di vendita viaggi che si stanno approntando in base agli attuali processi di trasformazione. Alle ore 15, nel padiglione 7.1b, sarà Laura Meyer, ceo del Gruppo Hotelplan, ad aprire la tavola rotonda che si concentrerà sugli ultimi sviluppi e cambiamenti nel comportamento di prenotazione e viaggio e pratiche commerciali innovative.

Successivamente, alle 16, sarà la volta dell’analisi dei dati con Roland Gassner, direttore dello sviluppo aziendale di Travel Data + Analytics GmbH, che terrà una conferenza su “Viaggi connessi rispetto a pacchetti turistici: requisiti del mercato e possibilità tecniche“.

Trasporti, aerolinee e compagnie di navigazione saranno poi le protagoniste del forum su “Carrier and Cruises” al padiglione 7 – sempre martedì – nel corso del quale si esaminerà la trasformazione dal punto di vista dei fornitori di servizi. Per modellare il viaggio del cliente di domani. Mentre al padiglione 3.1, sempre di pomeriggio, si parlerà di “Diversità, equità e inclusione nel marketing turistico”. A completare il programma di martedì il focus Sustainable Destination sul turismo sostenibile, al padiglione 3.1, dove si tratterà in particolare l’argomento “Balcani occidentali sostenibili” .

GEN Z E MARKETING DIGITALE

L’8 marzo, alle 14, nel padiglione 3.1, si svolgerà invece il seminario su “ Youth, Adventure & Outdoor, l’attenzione sulla “GenZ e la trasformazione del viaggio”. Di grande interesse, mercoledì 8 marzo, il tema Future Work che mirerà a fornire orientamenti su come superare la carenza di competenze e personale.

Mentre alle 14, nel padiglione 7.1b, Charuta Fadnis, senior vice president research & product strategy di Phocuswright, esaminerà il perché le donne sono ancora l’eccezione nel senior management del turismo. In ambito Marketing & Distribution, l’8 marzo alle 10.40, nel padiglione 7.1, interverrà Michael Trauttmansdorff, director of product management Travel Ads di Google, che fornirà una panoramica del nuovo percorso del cliente e di come le aziende possono comunicare con i viaggiatori indipendentemente da dove si trovino.

DAL TURISMO RESPONSABILE ALLO SPORT

Infine, giovedì 9 marzo, riflettori accesi sul turismo responsabile, con personalità scientifiche come il professor Hans-Joachim Schellnhuber, uno dei principali scienziati del clima e direttore onorario del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Pik), che porrà la provocatoria domanda: “Turismo: possiamo preservare il mondo godendocelo?”. E altri scienziati discuteranno con gli operatori del turismo su come, insieme, sarà possibile raggiungere la resilienza climatica e la responsabilità nelle destinazioni di viaggio.

Sempre giovedì, alle 10.30 nel padiglione 7.1b, il professor Harald Pechlaner solleverà una questione controversa: “Is Destination Thinking still state of the art?” e, tra le altre cose, spiegherà perché, a suo avviso, le dmo – destination management organization necessitano di un profondo ripensamento.

Poi, in rapida successione, sono previsti seminari sull’hospitality con attenzione alle sfide attuali nel settore dell’ospitalità e una serie di dibattiti sull’andamento di varie tipologie di turismo, come quello medico, quello del benessere e dei viaggi d’affari. Mentre al padiglione 3.1, Jan Czyszke, responsabile corporate & Mice di Felix, esaminerà come le sedi degli eventi possono plasmare, soddisfare e incontrare le aspettative delle aziende clienti in futuro.

Uno degli ultimi e significativi appuntamenti sarà al padiglione 3.1, alle ore 15, con la tavola rotonda dell’Unwto su come collegare il turismo sportivo alla salute. Tra gli sponsor principali di queste numerose sessioni di lavoro figurano la Wtcf – World Tourism Cities Foundation, il ministero federale per la Cooperazione e lo Sviluppo, il Flughafen Berlin-Brandenburg come airport partner ufficiale di Itb Berlin e track sponsor della pista Carrier & Cruise, mentre Google è lo sponsor del percorso marketing e distribuzione.

ENIT, SANTANCHÈ E LA “TEDESCA” ITA

Sul fronte espositori, con il suo stand da 1.400 mq anche l’Italia sarà protagonista a Berlino. L’Enit e il ministero del Turismo porteranno nella capitale tedesca 240 aziende coespositrici, oltre alla campagna #ThisisItaly. E sarà il ministro Daniela Santanchè – giorno 7, alle ore 12 – a inaugurare lo stand italiano con l’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, e l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic.

Nello stand italiano, tra i player più attesi Ita Airways (Padiglione 1.2. – Stand 107). La compagnia che sta, appunto, per passare in mano ai tedeschi di Lufthansa presenterà in Germania la sua summer 2023 che prevede un totale di 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali, con un forte investimento sulle rotte del lungo raggio.

Sul mercato tedesco, in particolare Ita offrirà 114 voli settimanali tra la Germania e l’Italia nella prossima stagione estiva, grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo con gli hub di Roma Fiumicino o Milano Linate.