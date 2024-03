K9 Jets lancia il volo pet friendly Milano-New York

Per volare con al fianco il proprio amico a quattro zampe c’è il servizio K9 Jets, specializzato nel trasporto aereo di animali domestici, che lancia il nuovo volo tra New York e Milano, con comode connessioni per Los Angeles.

Questa offerta mira a fornire ai proprietari di animali domestici un’esperienza di viaggio piacevole e senza stress per i loro amati compagni pelosi. Il servizio K9 Jets garantisce che i cani possano accompagnare i loro padroni nei viaggi transatlantici, senza compromettere comfort o benessere umano e canino.

Gli aeromobili sono attrezzati per soddisfare le esigenze dei passeggeri a quattro zampe. Ogni cabina dispone di ampie zone pet friendly, progettate per restituire un’atmosfera familiare. Grazie all’assistenza professionale a bordo, i proprietari possono essere certi che i loro compagni pelosi ricevano la massima cura e attenzione durante l’intero viaggio: niente traumi dovuti al trasporto in stiva, nessuna attesa dovuta alla consegna del trasportino post arrivo, nessun sbalzo di temperatura (caldo/freddo, sole/pioggia).

«Siamo lieti di presentare la nostra nuova rotta tra New York e Milano, con collegamenti per Los Angeles – ha dichiarato Adam Golder, fondatore e client director di K9 Jets – Crediamo che gli animali domestici meritino di viaggiare con il massimo comfort, per esplorare il mondo insieme ai loro proprietari. La nostra missione è quella di eliminare lo stress spesso associato ai viaggi con animali domestici, consentendo ai proprietari di creare ricordi indimenticabili delle vacanze senza preoccuparsi dei loro amici pelosi».

L’impegno di K9 Jets nel fornire un’esperienza di viaggio per gli animali domestici va oltre il volo stesso. Il team dedicato di esperti può assistere i passeggeri in tutti gli aspetti del viaggio, inclusa l’organizzazione del trasporto via terra e la garanzia del rispetto di tutte le normative pertinenti per i viaggi degli animali domestici.

Le date attualmente disponibili per i voli sulla tratta Milano-New York sono: 23 maggio, 30 giugno, 25 luglio, 29 agosto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di K9 Jets