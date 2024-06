Km Malta lancia il programma Rewards e premia i fedelissimi

Fidelizzazione all’insegna delle app. Km Malta Airlines (Km), la compagnia aerea di bandiera di Malta, ha lanciato il programma Km Rewards, un’iniziativa pensata per migliorare l’esperienza dei viaggiatori con la compagnia aerea e premiarli per la loro fedeltà, guadagnando e gestendo i premi con facilità, attraverso una varietà di vantaggi .

I partecipanti a Km Rewards possono guadagnare premi attraverso la modalità “Status Points”, ovvero in base all’importo speso, i punti status determinano il livello del partecipante (membro, viaggiatore, esploratore, pioneer). Più alto è lo status, maggiori sono i vantaggi esclusivi di cui si può godere. Oppure attraverso la modalità “SkyBux”, vale a dire i guadagni si basano sull’importo della spesa e sul livello del partecipante.

I partecipanti al programma Km Rewards guadagneranno Status Points e SkyBux per ogni volo Km Malta Airlines ed eventuali servizi extra prenotati attraverso i canali diretti della compagnia aerea. Per iniziare a guadagnare, si può inserire il proprio numero univoco di iscrizione al programma Km Rewards durante il processo di prenotazione, il check-in online o il check-in in aeroporto. Gli SkyBux vengono automaticamente aggiunti all’account del partecipante al termine del volo. Affinché un cliente possa ottenere il proprio numero univoco di iscrizione a Km Rewards, è necessario registrarsi sul sito web Km Malta Airlines.

I partecipanti a Km Rewards avranno inoltre accesso alla app Km Rewards, un elemento innovativo di questo nuovo programma. L’applicazione consente di visualizzare il livello del loro status, controllare i saldi e accedere a una cronologia dettagliata delle loro transazioni di premi direttamente sui loro smartphone.

Per David Curmi, executive cChairman di Km Malta Airlines, «questo innovativo programma segna un’altra significativa pietra miliare nel nostro impegno per fornire sempre un servizio migliore premiando i nostri fedeli passeggeri. Km Rewards offre ai nostri membri un modo semplice per gestire i propri premi, rendendo la loro esperienza di viaggio ancora più gratificante».

Anche Mick Sharry, ceo di East2 Technology, società di sviluppo di app, ha commentato il lancio, spiegando: «L’obiettivo è stato quello di creare una piattaforma che fosse allo stesso tempo intuitiva e solida, garantendo agli utenti un’esperienza fluida mentre accedono ai vantaggi guadagnati con la loro fedeltà. Questa è la prima fase di un viaggio che vedrà Km Malta Airlines creare un mercato digitale unico delle Isole Maltesi in collaborazione con la comunità imprenditoriale locale, ponendo Km Malta Airlines in prima linea nell’innovazione per i servizi alla clientela».

In effetti la strategia di Km Malta Airlines è quella di allestire in modo proattivo le varie collaborazioni con i partner per ampliare lo spettro di opportunità sia per guadagnare sia per spendere SkyBux attraverso una rete estesa di fornitori. Questa iniziativa consentirà ai partecipanti di godere di offerte e vantaggi esclusivi oltre ai voli, rendendo il programma Km Rewards più versatile e di valore. L’app Km Rewards, che integra il nuovo programma migliorando l’esperienza dei partecipanti a Km Rewards, è disponibile per il download su App Store e Google Play.