La California si promuove con i segni dello zodiaco

Promuove il suo turismo giocando con i segni dello zodiaco: è la California, che si lascia alle spalle il 2022 e si prepara ad accogliere il nuovo anno insieme ai viaggiatori, accogliendoli in ogni angolo del proprio territorio.

Per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) – racconta in una nota Visit California – la migliore vacanza è quella in uno dei luoghi più iconici non solo della California, ma di tutti gli Stati Uniti: il ranch. Uno dei più suggestivi è il The Ranch at Lake Sonoma, vicino al Lago di Sonoma, tra passeggiate, a piedi o a cavallo, e i dolci pendii della Dry Creek Valley.

I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) si distinguono per energia e vitalità, e per loro la vacanza perfetta è quella attiva e adrenalinica. E per questo la scelta giusta è il Yoshua Tree National Park, sede di due diversi deserti, il the Mojave e il the Colorado, sfondo per tantissime occasioni per attività outdoor.

L’intelletto e la riflessione sono i tratti tipici dei segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e per questo non potranno perdersi un’esperienza all’insegna del relax e del contatto con la natura al Fairmont Spa & Wellness, vicino a San Diego. Qui ci sono undici spaziose sale dedicate ai trattamenti di ogni tipo, basati su prodotti biologici, creati con erbe selvatiche, argille ricche di minerali e altri ingredienti di origine locale.

I segni d’acqua al il Dawn Ranch, nella California meridionale, troveranno un’esperienza a tutto tondo per rilassare la mente e allenare il corpo. L’offerta comprende laboratori creativi, sessioni di yoga e meditazione, uscite in kayak, sentieri escursionistici, immersioni nella foresta e degustazioni di vini.