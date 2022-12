Wttc, i tre pilastri dell’Arabia Saudita nel travel

Arriveranno a gennaio i 39 milioni di ristori che il turismo organizzato – in primis adv e t.o. – attende per la crisi Covid. Lo ha annunciato, reduce dal “battesimo” di #Bit, il ministro del #Turismo Daniela #Santanchè all’assemblea di #Fto:«Non senza difficoltà, do per certo che li avrete, a gennaio 2023. E stiamo lavorando per vedere se riusciamo ad avere qualcosa di più, di cui vi informeremo a tempo debito, ma non voglio fare promesse che non posso mantenere»