La carica dei 2mila alla convention Welcome Travel in Bit

Oltre 2mila partecipanti tra agenti di viaggi, partner e addetti ai lavori: la convention Welcome Travel Group in occasione della Bit di Milano è stata sicuramente, per contenuti e partecipazione di pubblico, una delle kermesse più riuscite di questi ultimi anni, catalizzando l’attenzione del trade per tutta la durata della manifestazione.

Il payoff dell’edizione 2024, “In OrBita – Insieme verso il turismo di domani” ha voluto rappresentare il giusto equilibrio che si è creato tra il network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle agenzie che gravitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al “pianeta” giusto.

Allegoricamente riuscito, l’evento è stato anche l’occasione per rilanciare due passaggi strategici per la stagione appena iniziata: la partnership siglata a fine 2023 con la Conad, che vanta quasi 12 milioni di clienti e quindi un bacino dalle enormi potenzialità, e il Crm evoluto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che consentirà una profilatura della clientela di sicura efficacia per la personalizzazione delle offerte e la fidelizzazione dei viaggiatori.

Non a caso il ceo Adriano Apicella ha tenuto a ribadire alla platea di attenti adv partner che questi nuovi strumenti messi a disposizione del network rappresentano quanto di più innovativo si possa avere sul mercato, frutto di investimenti per un valore di 2 milioni di euro, fatti anche durante la pandemia, e saranno in grado di far fare alla rete distributiva un ulteriore salto di qualità.

Di questo si è detto convinto anche il direttore network Dante Colitta, che ha rilanciato il valore del Crm e l’importanza per un adv, oggi più di ieri, di offrire un’esperienza di viaggio che non è solo quando il cliente parte, ma anche quando acquista il bene-vacanza. Così come diventa essenziale affidarsi all’innovazione per perfezionare la consulenza nei viaggi come ha avuto modo di sottolineare il chief information officer Ludovico Baiano, che ha illustrato nel dettaglio i servizi e i progetti in cantiere per sostenere le agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell’evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni.

Il colpo a effetto in chiusura di convention è stato poi affidato a Maurizio Cheli, ufficiale pilota, il primo astronauta nella storia dell’Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Cheli ha coinvolto la platea, portando davvero “in Orbita” tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, che poi sono i prodotti in vendita trattati quotidianamente dagli adv.