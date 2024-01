La Cina darà lezione di travel innovativo al Tis 2024 di Siviglia

Tecnologia e turismo. Si terrà a Siviglia, da 23 al 25 ottobre 2024, il quinto Tis – Tourism Innovation Summit, che nella sua ultima edizione ha visto L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner. Tre giorni intensi in cui tutti operatori e stakeholder del settore turistico si riuniscono per conoscere le soluzioni più innovative e trovare il miglior alleato tecnologico per aumentare la competitività delle aziende, i loro processi e l’esperienza dei viaggiatori attraverso le innovazioni digitali e il loro impatto sulla sostenibilità.

L’annuncio è arrivato nel corso di Fitur, la fiera del turismo di Madrid, durante la quale è stato comunicato anche il Paese ospite della manifestazione, che quest’anno sarà la Cina. «È indubbiamente un mercato per noi molto importante – ha spiegato Silvia Avilés, direttrice del Tis – Vogliamo anche sapere come stanno innovando lì, cosa chiedono i viaggiatori, come comunicano in termini di tecnologia e marketing, per capire come entrare nei mercati asiatici nel modo più efficace e differenziato possibile. Le aziende europee che vogliono aprire o attrarre il mercato cinese devono innanzitutto capire le dinamiche e come intercettare ed attrarre questo target».

Insomma, dopo l’anno considerato “d’oro” per il turismo, con un 2023 che ha visto raggiungere cifre record che non si erano viste neppure nel pre pandemia, la Spagna e Siviglia guardano all’innovazione tecnologica con lo slogan “Elevating travel industry with tech”, facendo un ulteriore passo avanti rispetto a quanto sviluppato finora.

TREND DEL TURISMO SPAGNOLO: TRENI, EXPERIENCE ONLINE E AI

Secondo i dati del ministero dell’Industria e del Turismo iberico, l’anno scorso la Spagna ha ricevuto più di 84 milioni di turisti, con una spesa superiore ai 108.000 milioni di euro. In termini globali, si stima che l’industria dei viaggi e del turismo crescerà nel 2024 del 16%. Tra i trend evidenziati: l’uso dei treni come scelta di viaggio, che crescerà del 35,6%; 80% dei viaggiatori preferirà prenotare le experience attraverso piattaforme online e un terzo dei viaggiatori utilizzerà strumenti collegati all’intelligenza artificiale per programmare e organizzare la partenza. «La prossima edizione del Tis sarà un’occasione per fornire gli strumenti che ci aiutano a migliorare i nostri processi – ha aggiunto la direttrice – ad affrontare le attuali sfide di gestione e promozione, nonché a condividere storie di successo e iniziative pratiche di innovazione e sostenibilità nell’industria del turismo con un vettore comune come la tecnologia come leva facilitante».

Durante la presentazione alla stampa del Tis, non è mancato l’appoggio istituzionale. Per Francisco Montes, direttore generale del turismo della Junta de Andalucía, il forum è «fondamentale per lo scambio e il trasferimento di conoscenze basato su due pilastri: innovazione e sostenibilità, soprattutto se parliamo di un turismo sostenibile in ambito economico, ambientale e sociale». Da parte sua, Angie Moreno, assessore al turismo del Comune di Siviglia, ha voluto sottolineare le ripercussioni sulla città: «La celebrazione del Tis ha un impatto economico di oltre 20 milioni di euro per Siviglia. In definitiva, è un evento che ci permette di discutere dell’impatto dell’Ai e di come realizzare un turismo sostenibile e di qualità, che è ciò che tutte le destinazioni desiderano».

OLTRE DUECENTO AZIENDE INNOVATIVE NEL 2023

La quarta edizione del Tis 2023 ha trasformato Siviglia nell’epicentro del settore turistico globale, grazie alla presenza di 200 aziende innovative di primo piano come Accenture, Amadeus, CitySightseeing Worldwide, Eurecat, Mabrian, Telefónica, CaixaBank, PastView, T-Systems, Turijobs, UnBlock e Why Tenerife. Inoltre, alla manifestazione hanno partecipato 43 delegazioni internazionali provenienti da Paesi come Messico, Ecuador, Francia, Portogallo, Turchia, Stati Uniti, Cina, Sudafrica, Norvegia, Regno Unito, Francia, Italia, Grecia, Norvegia, Canada, Argentina e Slovenia. Nella capitale andalusa si sono riuniti più di 400 esperti dell’industria turistica e quasi 7.400 partecipanti al congresso, cifre che si prevede verranno superate nel 2024, certificando il successo di questo forum.