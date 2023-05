Tis2023 a Siviglia: media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine

Cresce la rete globale di alleanze de L’Agenzia di Viaggi Magazine. È stato infatti appena siglato l’accordo di collaborazione con l’emergente Tis – Tourism Innovation Summit, importante evento di settore, nato in piena pandemia per sostenere le imprese del travel, la cui quarta edizione si terrà a Siviglia, in Spagna, dal 18 al 20 ottobre prossimi.

Nella tre giorni andalusa, Tis2023 riunirà nei padiglioni di Fibes più di 7.000 professionisti dei viaggi e del turismo per un aggiornamento sulle ultime tendenze e tecnologie al servizio di imprese e destinazioni turistiche, affinché migliorino le proprie prestazioni. Molte anche le occasioni di networking per favorire la creazione di sinergie e il trasferimento di conoscenze.

«Tis, più che una fiera, è un master: un luogo in cui discutere su dove sta andando il turismo e su come possiamo migliorarlo. Qui i professionisti del travel potranno apprendere storie di successo ed entrare in contatto con le infinite possibilità offerte dalla tecnologia», dichiara la direttrice Silvia Avilés.

Tra le novità 2023, lo svolgimento nell’ambito di Tis del forum “A World For Travel” sul turismo sostenibile, le cui precedenti edizioni si sono tenute a Évora (Portogallo) e Nimes (Francia). Inoltre, più di 200 aziende presenteranno le ultime soluzioni nei campi dell’intelligenza artificiale, del cloud, passando per ChatGpt, business intelligence, realtà virtuale e aumentata, Web 3.0, cybersecurity, big data & analytics, marketing automation, tecnologia contactless, predictive analytics e via dicendo.

In programma anche il Leadership Summit, un pranzo che riunirà i leader di settore per stabilire collaborazioni tra loro; i Tourism Innovation Awards 2023, che premieranno le migliori aziende per digitalizzazione e sostenibilità; e il Touristech Startup Fest, che consentirà ai talenti emergenti di presentare i propri progetti a investitori e aziende leader.

Ruolo di primo piano naturalmente per la città di Siviglia, Capitale europea dello smart tourism 2023. Soddisfatti Antonio Jiménez, amministratore delegato del turismo di Siviglia, e Philipp Heuri, chief tourism officer per il turismo e lo sport dell’Andalusia, secondo cui Tis2023 è «un’opportunità unica per professionisti, aziende e organizzazioni del settore turistico di incontrarsi, imparare e scambiare idee».

«Il nostro giornale conferma e rafforza la sua vocazione internazionale. Tis è una realtà dinamica che si fa largo tra i principali eventi di settore in Europa. È per noi un dovere, nonché un onore, sostenere sul mercato italiano eventi come questo, capaci di portare valore aggiunto all’industria turistica globale», dichiara Roberta Rianna, direttore responsabile de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

