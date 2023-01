La compagnia Jet2 “regala” 1.200 euro ai dipendenti

L’aumento salariale dell’8% nel 2022, che quest’anno diventerà del 9% (da aprile) con l’aggiunta di un bonus di 1.200 euro e cinque giorni feriali in più per ciascun dipendente. Lo ha comunicato il vettore Uk Jet2 (nella misura rientra anche il t.o. di casa Jet2holidays), in una lettera inviata a tutto il personale dal ceo Steve Heapy che dà così la sua concreta risposta all’inflazione e al conseguente caro vita.

“Vogliamo continuare a essere il datore di lavoro preferito dai lavoratori. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia per rinsaldare la reputazione aziendale creata insieme”, si legge nella lettera a firma Steve Heapy.

Miriam D’souli, che per Jet2 guida le risorse umane, commenta: «La nostra compagnia aerea aveva fatto previsioni sull’aumento del costo della vita, e il rialzo salariale è commisurato alla realtà. Questa revisione annuale dello stipendio consentirà ai nostri lavoratori, dunque, di mantenere il loro stile di vita e quindi tranquillità».

Quanto ai profitti, la compagnia britannica fa sapere che per l’anno in chiusura a marzo 2023 supereranno le previsioni di 317 milioni di sterline e si attesteranno tra i 370 e i 385 milioni.