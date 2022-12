La new Bluserena apre le vendite per l’estate

Bluserena ha dato il via alle vendite per l’estate 2023 e presentato un design totalmente rinnovato. Sei hotel e resort, inclusi nel portfolio di 13 strutture 4 e 5 stelle, sono stati interessati da un accurato progetto di restyling.

Il progetto di rinnovamento è uno dei risultati del programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro stanziato nel 2021 in seguito all’acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure, primario gruppo d’investimento nel turismo europeo con sede in Spagna.

Protagonisti del restyling sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena in Sardegna, che riaprono per l’estate con un nuovo design contemporaneo influenzato da suggestioni mediterranee e ispirato alla natura e alle tradizioni locali.

In particolare, sono state completamente rinnovate le camere del Serenusa Village, Torreserena Village, Serenè Village, GranSerena Hotel e Serena Majestic Hotel Residence che la prossima stagione accoglieranno gli ospiti in un ambiente moderno e fresco, caratterizzato da colori tenui in sintonia con la natura o vivaci tonalità ispirate alle tradizioni regionali. Le camere sono state dotate di arredi moderni.

«Con grande soddisfazione diamo il via alle vendite per l’estate 2023 annunciando i risultati di questa operazione straordinaria di restyling, che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta Bluserena – afferma Marcello Cicalò, ceo di Bluserena – Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente a un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli, che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela, e a intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a investire nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti».

Anche l’atmosfera degli spazi ristorativi presenta un nuovo look, sia nei ristoranti centrali che in quelli tematici. Ogni ospite può trovare lo stile più adatto ai suoi gusti, da quello naturale e ricercato dei ristoranti del Calaserena Village e del Serenè Village a quello essenziale ed elegante del GranSerena Hotel; dall’originale sintesi di modernità e tradizione del Serena Majestic Hotel Residence al tributo alle forme e ai colori dell’artigianato siciliano del Serenusa Village fino all’essenzialità dello stile del Torreserena Village.

Gli interventi sono stati estesi anche alle spiagge di alcuni dei sei hotel e resort, grandi protagoniste delle vacanze Bluserena, dove sono stati disposti nuovi ombrelloni più grandi dotati di cassaforte e due lettini per ogni camera.

Dal 19 dicembre, Bluserena ha aperto le prenotazioni per l’estate 2023: sconto del 15% prenotando entro il 31 gennaio e cancellazione gratuita sino a 14 giorni prima dell’arrivo.