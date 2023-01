La startup Manet Mobile Solutions acquisisce Edgar Smart Concierge

La startup italiana che sviluppa soluzioni digitali nel settore del turismo e dei viaggi Manet Mobile Solutions ha comunicato l’acquisizione della la piattaforma Edgar Smart Concierge, per consolidare la sua posizione nell’hospitality technology grazie alle funzionalità di Edgar per l’ambito extraricettivo che consentono ai property manager, proprietari di b&b e case vacanze di avere a disposizione una suite di servizi in grado di migliorare le performance ed aumentare i loro ricavi.

Inoltre, l’acquisizione della piattaforma Edgar consentirà a Manet Mobile Solutions di incrementare il portfolio di integrazioni con software di gestione alberghiera che saranno ora disponibili per connettere l’app Manet con un numero sempre maggiore di ambienti digitali di hotel, b&b e case vacanze.

Grazie a questa operazione, le soluzioni digitali Manet diventano immediatamente integrabili con oltre 20 tra i più diffusi e importanti software hospitality, migliorando le caratteristiche di personalizzazione, adattamento e flessibilità dell’app Manet e spalancando le porte a un target di clienti sempre più ampio.

«L’acquisizione della piattaforma Edgar Smart Concierge rientra in un quadro più ampio di operazioni di consolidamento della nostra attività e del nostro sviluppo nel mercato hospitality – racconta Antonio Calia, ceo di Manet Mobile Solutions – Operazioni mirate a favorire la diffusione dei nostri prodotti in contesti sempre più di larga scala. Proprio in questo momento storico in cui è fondamentale supportare la ripartenza di tutto il comparto del turismo e dei viaggi, l’acquisizione della piattaforma Edgar ci permetterà di offrire al viaggiatore un’esperienza digitale che lo aiuti a semplificare il viaggio e a trovare soluzioni immediate a ogni esigenza, grazie a una comunicazione diretta con la struttura e a una maggiore immediatezza nella fruizione dei servizi della struttura stessa».