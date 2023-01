La Thailandia (ri)chiude ai turisti no vax

La Cina riapre ai viaggi turistici da e per il Paese, ma nel resto del mondo tornano in parte restrizioni e norme anti Covid. L’ultima destinazione in ordine di tempo a reintrodurre regole che ci riportano indietro di vari mesi è la Thailandia. Il Paese asiatico ha infatti reintrodotto l’obbligo di vaccino per tutti i visitatori stranieri maggiori di 18 anni: l’annuncio è arrivato il 7 gennaio, proprio un giorno prima che la Cina riaprisse ufficialmente le frontiere in entrata e uscita.

A partire da oggi, lunedì 9 gennaio, tutti gli stranieri maggiorenni devono presentare la prova di una vaccinazione Covid per entrare in Thailandia (almeno due dosi di uno dei vaccini autorizzati dall’Oms), secondo quanto riporta Bloomberg. La regola mira ovviamente a prevenire un’altra ondata di casi nel Paese, e prevede specifiche esenzioni per coloro che hanno contratto il Covid negli ultimi sei mesi (ma devono essere negativi almeno 7 giorni prima del viaggio, ndr), per tutti i viaggiatori di età inferiore ai 18 anni e per i cittadini thailandesi e i residenti legali coperti dal sistema sanitario statale.

Coloro che non sono vaccinati sono obbligati a presentare una dichiarazione di un medico che specifichi i motivi della non vaccinazione. L’attuale norma è valida fino al 31 gennaio 2023, ma le autorità locali non escludono una ulteriore estensione della norma se i casi di infezione nel paese dovessero aumentare nelle prossime settimane. Anche per la Thailandia, come è stato in passato in quasi tutte le destinazioni mondiali, saranno le compagnie aeree a essere incaricate di controllare che i passeggeri posseggano i requisiti anti Covid per potersi imbarcare.

Secondo il portale specializzato Simple Flying la Thailandia si aspetta oltre 300mila arrivi cinesi solo nel primo trimestre del 2023.

Anche il sito Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri italiano ha aggiornato la scheda dedicata al Paese asiatico, che riportiamo integralmente:

“Il governo, allo scopo di contenere la diffusione del Covid, ha annunciato l’introduzione di nuove regole per i visitatori stranieri che entrano in Thailandia per via aerea. Le nuove misure saranno in vigore a partire dal 9 gennaio 2023 alle ore 8.00 (ora di Bankgok) fino al 31 gennaio 2023 alle ore 00.59. I passeggeri con più di 18 anni dovranno presentare documentazione attestante l’avvenuta somministrazione di due dosi di vaccino, oppure una lettera di un medico che attesti che l’interessato è guarito dal Covid da non più di 6 mesi (180 giorni). I passeggeri che non si sono vaccinati dovranno presentare adeguata lettera giustificativa firmata da un medico. I passeggeri che vengono da Paesi in cui sono in vigore misure che impediscono ai pazienti malati di Covid di tornare nel proprio Stato devono munirsi di un’assicurazione sanitaria che copra ogni terapia per un periodo pari alla permanenza in Thailandia più altri sette giorni. I passeggeri in possesso di passaporto thailandese sono esentati dai controlli di cui sopra. Parimenti, sono esentati i passeggeri in transito, che sono comunque obbligati ad attenersi alla normativa in vigore nel paese di destinazione”.

Già la scorsa settimana, da Iata – oltre che da altre organizzazioni – era arrivato il fermo no alla reintroduzione di paletti ai viaggi.