L’aeroporto di Palermo si riorganizza e amplia i servizi ai passeggeri

In piena efficienza dopo la breve chiusura di sei giorni fa – dovuta a un incendio che lambiva il perimetro – l’aeroporto di Palermo si prepara a un agosto intenso. Mentre cresce il traffico extra Schengen, lo scalo si prepara a offrire nuovi servizi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

Tra il 4 e il 7 agosto apriranno due nuove aree commerciali, La Braciera pizzeria e Terrazza Palermo–Martini, ed entro Ferragosto saranno pronte le novità della nuova sala partenze di una parte dell’avancorpo airside: 400 metri di superficie al terzo livello. L’area è dotata di un nuovo impianto d’aria condizionata che si integrerà con quello esistente e migliorerà il sistema di climatizzazione. Già collocati 150 nuovi sedili bianchi e da un paio di settimane sono in funzione due nuovi ascensori in sale partenze con una portata di 22 persone. Già installate, intanto, cinque nuove unità di ricarica per telefonini e tablet: sono 40 i punti dove collegare i dispositivi. Già aperti nuovi bagni nel piano dei check-in e in funzione il terzo nuovo pontile dei sette in programma.

«L’aeroporto di Palermo sta svolgendo un ruolo strategico nei collegamenti con la Sicilia, assicurando l’arrivo e la partenza di un grande numero di viaggiatori, soprattutto dall’estero, che altrimenti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per visitare l’Isola», ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano. E’ infatti ancora aperto solo parzialmente l’aeroporto di Catania dopo il rogo del 16 luglio. A giorni lo scalo dovrebbe recuperare la piena operatività.