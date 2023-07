Anche l’Aeroporto di Palermo

chiuso per incendio: Sicilia in tilt

Adesso è emergenza totale per il trasporto aereo in Sicilia. Dopo Catania, anche l’aeroporto di Palermo resta chiuso, almeno fino alle 11 di oggi, a causa del vasto incendio che ha avvolto le montagne di Cinisi e, trasportato dal vento di scirocco, è arrivato fino al perimetro dello scalo. Squadre di vigili del fuoco si sono messe subito al lavoro per spegnere le fiamme.

Al momento otto voli sono stati cancellati: il primo era l’EC3512 delle 7 che da Palermo avrebbe raggiunto l’aeroporto di Milano Malpensa. Quindi Palermo-Lione delle 6 (V71826), Lione-Palermo delle 10.35 (V71827), Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519), Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518), Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932), Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972), Palermo-Roma Fiumicino delle 6,40, Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044), Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914)

I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. «Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto – comincia Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino – Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi». Ulteriore problema: il sito dell’aeroporto non funziona

Per alcune ore lo scalo è rimasto isolato per la contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo-Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi, che collegano l’autostrada all’aeroporto, e anche dei collegamenti ferroviari. Gli svincoli sono sati riaperti, ancora sospesi invece i treni. La Protezione Civile invita a non uscire per il rischio diossina nell’aria. Peraltro, gli incendi minacciano anche l’ospedale Cervello, ma al momento non è stata disposta alcuna evacuazione.

La situazione del traffico aereo, dunque, peggiora ulteriormente: da otto giorni è chiuso il Terminal A dell’aeroporto di Catania per un incendio interno e gli altri scali della Sicilia sono ormai al collasso. Parte dei voli previsti su Fontanarossa erano stati infatti dirottati su Trapani Birgi e sullo stesso scalo di Palermo, ora anch’esso temporaneamente chiuso a causa di un rogo